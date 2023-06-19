Bayram öncesi hızır gibi yetişti! 3 ay ertelemeli 100.000 TL, 125.000 TL kredi başvurusu başladı

3 ay ertelemeli 100.000 TL, 125.000 TL kredi başvurusu başladı! Bayram öncesi hızır gibi yetişti- Vakıfbank, son dakika açıklamasıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 36 aya kadar vade seçeneği sunulan ihtiyaç kredisi başvuruları internet üzerinden, mobil uygulama aracılığıyla ve şubelerden alınmaya başlandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasının ardından bankaların kredi faizlerinde artış beklentisi oluştu. Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesi beklenirken, bu kararın ardından bankaların kredi faizlerinde de yükseliş bekleniyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ise faiz kararından önce nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvurmaya başladı. Daha uygun faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için Vakıfbank tarafından yapılan son dakika açıklaması önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Açıklamada, "Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm Vakıfbank Şubeleri'nde" denilerek, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyasının devam ettiği ve başvuruların alındığı belirtildi. Ayrıca, vatandaşların isteğe bağlı olarak krediyi 3 ay geri ödemesiz şekilde kullanabilecekleri ifade edildi.

Kredinin geri ödemesiz dönemiyle birlikte, aşağıdaki seçeneklerle de kredi kullanımı mümkün olacaktır:

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Son taksit balon ödemeli,

Değişken taksitli.

Vakıfbank tarafından sağlanan ihtiyaç kredisi miktarı 3,000 TL ile 125,000 TL arasında değişirken, faiz oranının başlangıçta 1.57 olarak belirlendiği ifade edildi. Kredi vadesi ise 3 ila 36 ay arasında değişkenlik gösterir.

Örnek vermek gerekirse, diyelim ki 100,000 TL kredi kullanmak istiyorsunuz. Bu kredi, banka tarafından size %1.57 faiz oranıyla ve 24 ay vadeli olarak sağlanıyor. 100,000 TL için vade süresi 24 ay olduğunda aylık ödemeniz 5,264 TL olacaktır. 24 ayın sonunda toplamda 126,836 TL ödeme yapmış olursunuz.