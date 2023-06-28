Bayilerde uzun kuyruklar oluştu! 207.000 TL’lik otomobil Türkiye’de satışta! KDV ve ÖTV dahil! Acele edin

KDV ve ÖTV dahil! Acele edin! Bayilerde uzun kuyruklar oluştu! 207.000 TL’lik otomobil Türkiye’de satışta- Son zamanlarda otomobil fiyatlarının artması, Türkiye'de araç sahibi olmak isteyen vatandaşları alternatif çözüm yolları aramaya yönlendirdi. Bu noktada, RKS M5 modeli öne çıkan bir elektrikli otomobil olarak dikkat çekmektedir. Uygun fiyatı ve pratik kullanım özellikleri ile RKS M5, tercih edilebilir bir seçenek haline gelmiştir.

RKS M5, mini elektrikli otomobil kategorisinde yer almakta olup 3 kişilik taşıma kapasitesine sahiptir. Gündelik işleri kolaylıkla halledebileceğiniz bu araç, tanınmış bir marka haline gelmiştir. Tamamen jel akülerle çalışan RKS M5, tam şarjda 90 kilometre menzil sunabilmektedir. Ayrıca, ev tipi prizden 6-8 saatte tamamen şarj edilebilmektedir.

RKS M5, dört tekerli motorsiklet sınıfında yer almakta ve Türkiye'de satışa sunulmaktadır. Üstelik, Manisa'daki fabrikada üretildiği için yerli bir araç olarak da tercih edilebilir. RKS M5'in Türkiye fiyatı 207.000 TL olup uygun fiyatıyla dikkat çekmektedir.

Eğer günlük işlerinizi kolaylıkla halledebileceğiniz, ekonomik ve çevreci bir araç arıyorsanız, RKS M5 modelini tercih edebilirsiniz. Çevre dostu bir araç olan RKS M5, jel akülerle çalışması sayesinde çevreye duyarlı bir seçenek sunmaktadır. Aynı zamanda pratik kullanım özellikleriyle de sizlere yardımcı olacaktır. RKS M5, uygun fiyatıyla bütçenizi korumanıza da yardımcı olacaktır.