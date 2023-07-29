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Başvuranlara 5098 TL nakit para ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, evde bakım ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik durumlarını desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Başvuranlara 5098 TL nakit para ödenecek
Yayın Tarihi : 2023-07-29 09:11

Son dönemde Türkiye'de ekonomik zorluklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir yardım paketi duyuruldu. Bu yardım paketi kapsamında başvuranlara 5098 TL nakit para ödemesi yapılacak. Evde bakım ödemeleri olarak da bilinen bu destek, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yaşam standartlarını iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, evde bakım ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik durumlarını desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Bu ödemeler, özellikle düşük gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam koşullarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Asgari ücretteki artışlarla birlikte evde bakım ödemeleri de güncellenmiş ve ocak ayında yaklaşık 4 bin TL seviyelerinden 5098 TL TL'nin üzerine çıkmıştır. Temmuz ayında beklenen asgari ücret zammı sonrasında ise evde bakım ödemelerinin tekrar güncelleneceği öngörülmektedir.

Evde bakım ödemelerinin hangi illerde yapıldığına dair detaylar da açıklanmıştır. Ödemeler her ayın 15'inde başlamakta olup il bazında ay sonuna kadar tamamlanmaktadır. Vatandaşlar, SMS veya e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayarak takip edebilirler. Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'inde ödemeler başlatılmaktadır ve bugün itibariyle ikinci gününde olmaktadır. Ödemelerin yapıldığı iller arasında İzmir, Bursa, İstanbul, Antalya, Mersin, Van, Samsun, Adana, Kocaeli, Kastamonu, Eskişehir, Yalova, Tokat, Şırnak, Ankara, Aydın, Balıkesir, Muğla, Trabzon, Manisa, Düzce, Kırıkkale, Tekirdağ, Isparta, Rize, Mardin, Kayseri, Bilecik, Sakarya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Giresun, Zonguldak, Çorum, Konya, Kars, Sivas, Edirne ve Hatay gibi birçok il bulunmaktadır.

Bu yeni yardım paketi sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar, maddi destek alarak günlük yaşamlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilecek ve ekonomik açıdan daha rahatlayacaklardır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakım ödemeleri ile vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik bu adımı, sosyal yardımların ve hükümetin toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğinin bir göstergesidir.

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