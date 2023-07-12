  • 13 TEMMUZ Perşembe 15:50
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Başvurana en az 12000 TL maaş! İŞKUR acil işçi alımı yapıyor: İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson...

Son dakika haberine göre, İŞKUR iş imkanları kapsamında ilkokul mezunlarına yönelik 12.000 TL bandında maaş olanağı sunuluyor.

Başvurana en az 12000 TL maaş! İŞKUR acil işçi alımı yapıyor: İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson...
Yayın Tarihi : 2023-07-12 20:31

İŞKUR acil işçi alımı yapıyor: İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson... Başvurana en az 12000 TL maaş-  Son dakika haberine göre, İŞKUR iş imkanları kapsamında ilkokul mezunlarına yönelik 12.000 TL bandında maaş olanağı sunuluyor. İş arayanlar, garson, temizlikçi, satış elemanı gibi iş kollarında istihdam edilebilme fırsatlarına sahip olabiliyorlar. Özellikle temizlikçi başvurularının yoğun olması, bu alanda yeni pozisyonların açılmasına olanak sağlıyor.

İŞKUR'a başvurmak isteyenler için tek yapmaları gereken İŞKUR şubelerine giderek başvuru işlemlerini tamamlamaktır. İŞKUR şubesine giderek işlemleri tamamlanan kişiler, ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanma imkanına sahip olabilirler. İŞKUR destek ödemelerinin geniş bir yelpazede sunulması, vatandaşlar arasında heyecan uyandıran haberler arasında yer almaktadır. İşçi alımlarının çok sayıda yapılmasıyla birlikte başvuru sayısının da artması beklenmektedir. Bu haberler özellikle ilkokul mezunlarını kapsamaktadır.

İŞKUR iş imkanlarından yararlanarak ilkokul mezunları, işlemlerini rahatlıkla yapma fırsatına sahip olabileceklerdir. İŞKUR, geniş bir kapsamda sunduğu yeni iş istihdamı imkanlarıyla son dönemlerde adından sıkça söz ettirmektedir. İŞKUR tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerin ilerleyen dönemlerde fırsatlarla dolu olanaklarla sunulması planlanmaktadır. Haberde belirtilen 12.000 TL bandında maaş imkanlarının vatandaşlara sunulması beklenmektedir. Aynı zamanda bu süreçte vatandaşların sigorta primleri de ödenecektir.

İş arayan ilkokul mezunları için beden işçisi, temizlikçi ve garson alımlarıyla ilgili ilanlara İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. 

İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson alımı ilanları linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

Benzer Haberler
Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız “95.850 TL” ödeme alın! Şimdi başvurun! Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız “95.850 TL” ödeme alın! Şimdi başvurun!
BİM 18 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimin fitilini ateşledi! Büyük furya izdihamı, tam 81 ilde fırsat üstüne fırsat... BİM 18 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimin fitilini ateşledi! Büyük furya izdihamı, tam 81 ilde fırsat üstüne fırsat...
Milyonlarca aileye hızır gibi yetişti! 24.500 TL ile 29.000 TL ödeme yapılıyor! 17 Temmuz Pazartesi hesapta Milyonlarca aileye hızır gibi yetişti! 24.500 TL ile 29.000 TL ödeme yapılıyor! 17 Temmuz Pazartesi hesapta
Piyasa tozduman! Tüm hesaplar altüst oldu! Selçuk Geçer'den şoke eden dolar kuru tahmini Piyasa tozduman! Tüm hesaplar altüst oldu! Selçuk Geçer'den şoke eden dolar kuru tahmini
1800 gün prim ve 10 yılla anında SGK'dan emekli olun! Sistem değişti! Bunu yapan emekli oluyor! 1800 gün prim ve 10 yılla anında SGK'dan emekli olun! Sistem değişti! Bunu yapan emekli oluyor!
Kia, tüm markalara gözdağı verdi! O modeli 489.900 TL indirimle satıyor! Bayilerde kuyruk oldu Kia, tüm markalara gözdağı verdi! O modeli 489.900 TL indirimle satıyor! Bayilerde kuyruk oldu
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!
  • 11-07-2023 12:30

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!