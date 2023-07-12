Başvurana en az 12000 TL maaş! İŞKUR acil işçi alımı yapıyor: İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson...

İŞKUR acil işçi alımı yapıyor: İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson... Başvurana en az 12000 TL maaş- Son dakika haberine göre, İŞKUR iş imkanları kapsamında ilkokul mezunlarına yönelik 12.000 TL bandında maaş olanağı sunuluyor. İş arayanlar, garson, temizlikçi, satış elemanı gibi iş kollarında istihdam edilebilme fırsatlarına sahip olabiliyorlar. Özellikle temizlikçi başvurularının yoğun olması, bu alanda yeni pozisyonların açılmasına olanak sağlıyor.

İŞKUR'a başvurmak isteyenler için tek yapmaları gereken İŞKUR şubelerine giderek başvuru işlemlerini tamamlamaktır. İŞKUR şubesine giderek işlemleri tamamlanan kişiler, ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanma imkanına sahip olabilirler. İŞKUR destek ödemelerinin geniş bir yelpazede sunulması, vatandaşlar arasında heyecan uyandıran haberler arasında yer almaktadır. İşçi alımlarının çok sayıda yapılmasıyla birlikte başvuru sayısının da artması beklenmektedir. Bu haberler özellikle ilkokul mezunlarını kapsamaktadır.

İŞKUR iş imkanlarından yararlanarak ilkokul mezunları, işlemlerini rahatlıkla yapma fırsatına sahip olabileceklerdir. İŞKUR, geniş bir kapsamda sunduğu yeni iş istihdamı imkanlarıyla son dönemlerde adından sıkça söz ettirmektedir. İŞKUR tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerin ilerleyen dönemlerde fırsatlarla dolu olanaklarla sunulması planlanmaktadır. Haberde belirtilen 12.000 TL bandında maaş imkanlarının vatandaşlara sunulması beklenmektedir. Aynı zamanda bu süreçte vatandaşların sigorta primleri de ödenecektir.

İş arayan ilkokul mezunları için beden işçisi, temizlikçi ve garson alımlarıyla ilgili ilanlara İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

İlkokul mezunu beden işçisi, temizlikçi, garson alımı ilanları linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx