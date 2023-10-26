Başkan Erdoğan imzayı attı: TOKİ tüm Türkiye genelinde 100 bin sosyal konut yapacak; İşte başvuru şartları açıklaması

Kira ve konut fiyatlarının son dönemdeki artışlarına çözüm olması adına atılan bu adımla, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayali kolaylaşacak. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) devreye gireceği bu projede, dar ile orta gelirli vatandaşlara yönelik konut satışları gerçekleştirilecek.

Yaşlı, Genç, Engelli ve Kadınlara Öncelik

Sosyal konut projesinde, ihtiyaç sahibi olan yaşlı, genç, engelli ve kadın vatandaşlara öncelik tanınacak. Bu grupların konuta erişimlerini kolaylaştırmak adına alınan bu karar, toplumun her kesiminin memnuniyetle karşılayacağı bir adım olarak görülüyor.

Bütçede TOKİ İçin Özel Ayrıcalık

Sosyal konutlar için ayrılan bütçe de dikkat çekiyor. TOKİ'ye, deprem konutları için 649,7 milyar TL ve sosyal konut yapımı için 16 milyar TL kaynak ayrıldığı belirtildi.

2024'te 100 Bin Sosyal Konut Sizi Bekliyor

2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan sosyal konut projeleriyle, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayali bir adım daha yaklaşıyor.

Başvuru Şartları Neler?

Sosyal konut başvuruları için bazı şartlar belirlendi. Başvuru yapacakların 18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve belirtilen ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gibi bazı şartlar aranacak. Ayrıca hane gelirinin 34 bin liranın altında olması gerekiyor. Ancak gençler, ailelerinin evi olsa bile kendi adlarına başvuru yapabilecek.

Bu gelişmeler ışığında, konut sektöründeki hareketliliğin artacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerinin gerçekleşeceği belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde sosyal konut projelerinin detayları ve başvuru süreci ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması bekleniyor.

Konut Piyasasına Canlılık Gelecek

Son dönemlerde kira ve konut fiyatlarının artması, birçok vatandaşın konut sahibi olma hayalini zorlaştırmıştı. Bu kararla birlikte, konut sektörüne canlılık getirilmesi ve vatandaşların daha uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri hedefleniyor.

Sosyal Konutlar Nerede Olacak?

100 bin sosyal konut projesinin detayları henüz netleşmemiş olsa da, büyükşehirler başta olmak üzere farklı bölgelerde konutların inşa edileceği tahmin ediliyor. Özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yapılacak konutların, son teknoloji ile depreme dayanıklı olacağına dair bilgiler geliyor.

Asgari Ücretle Bağlantılı Gelir Şartı

Başvuru şartlarından biri olan gelir sınırının, 2024 yılında asgari ücret artışına göre güncelleneceği belirtildi. Bu, asgari ücretin yıllık artışına göre sosyal konut başvuru şartlarının da esnetilebileceğini gösteriyor.