Başkan Erdoğan bayram ettiren haberi verdi! İkinci emeklilik sistemi yolda! İşte koşullar

İkinci emeklilik sistemi yolda! Başkan Erdoğan bayram ettiren haberi verdi! İşte koşullar- Türkiye'de emeklilik maaşlarının yetersizliği, birçok insanın geleceğe yönelik endişelerini artırıyor. Bu sorunu çözmek ve çalışanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a ikinci emeklilik sistemi dahil edildi. Peki, ikinci emeklilik sistemi nedir, nasıl işleyecek ve hangi şartları içeriyor? Bu soruların cevaplarını, Sosyal Güvenlik baş uzmanı Sayın İsa Karakaş'tan öğrenelim.

İkinci Emeklilik Sistemi

İkinci emeklilik sistemi, zorunlu katılımı gerektiren ve işverenlerin de katkı sağlamak zorunda olduğu bir tamamlayıcı emeklilik sistemidir. Bu sistem sayesinde çalışanlar, mevcut emeklilik maaşlarının yanı sıra ek bir gelir elde ederler. Bu da emeklilik döneminde daha rahat bir yaşam sürmelerine olanak tanır. İkinci emeklilik sistemi, Türkiye'deki emeklilik sisteminin daha sürdürülebilir ve insanların daha iyi bir emeklilik dönemi geçirmelerini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması anlamına gelir.

İkinci Emeklilik Sistemi Nasıl İşleyecek?

İkinci emeklilik sistemi, 2017 yılında başlatılan otomatik katılım sisteminin geliştirilmesiyle oluşturulacaktır. Otomatik katılım sistemi, 45 yaşın altındaki tüm çalışanları bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil eder. Bu sistemde çalışanlar, maaşlarının %3'ünü bireysel emeklilik hesaplarına aktarır ve devlet de her yıl katkı payı sunar.

İkinci emeklilik sistemi ise otomatik katılımın kapsamını genişletecek ve işverenler de çalışanların bireysel emeklilik hesaplarına katkıda bulunacak. Bu katkının miktarı ve oranı henüz net değil, ancak işverenlerin kıdem tazminatı fonundan kesinti yaparak katkıda bulunması planlanıyor. Yani, işverenlerin de emeklilik sistemi için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri bekleniyor.

İkinci Emeklilik Sistemi Şartları Nelerdir?

İkinci emeklilik sisteminin resmi şartları henüz açıklanmadı, ancak hükümetin önceki tasarılarına göre katılım zorunlu olacak. Yani çalışanlar, bu sisteme istemelerine rağmen katılmaktan kaçamayacaklar. Ancak geliri ne zaman alacaklarına dair bazı seçenekler sunulacak.

Bu seçenekler şunlar olabilir: