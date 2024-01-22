Bankamatik kartı olanlar: 31 Ocak tarihine kadar işlem yapın

Bankamatik kartı kullanan kişiler için yeni bir duyuru geldi! 31 Ocak tarihine kadar ödeme alacak herkes için yeni bir başvuru şansı var. Bankamatik kartınız üzerinden başvurunuzu yaparak hemen 40.000 TL ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Bu krediyi Yapı kredi bankası ve Akbank verecek...

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ İMKANI SAĞLIYOR! BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN 40.000 TL HAZIRLADI

Yapı kredi bankası üzerinden 40.000 TL'ye kadar nakit kredi alacak kişilere destek. Başvurular ise SMS ile kolayca yapılacak. SMS ile kredi başvurusunu yapmak istiyorsanız, Banka şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde hesabınıza ödeme alacaksınız. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak her bireyin, TC kimlik numarasından sorgulama yapılır. SMS ile kredi almak için 4411 numarasına Bireysel TC kimlik Aylık Gelir ve Doğum Tarihi yazmanız yeterlidir. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Acil ihtiyacınızda ayrıca Yapı Kredi Mobil uygulamasından da kredi alabilirsiniz.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI: AKBANK DİREKT ÜZERİNDEN ÖDENECEK! HEMEN BAŞVURUN

Banka kartı Akbank olanlarda bu ödemelerden alacak. Banka müşterisi olan herkes işlemlerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabileceklerdir. Kredi alacak kişiler bu ödemeleri hesaplarına yatırabilir ve banka müşterisi olması durumunda işlem yapabilirler. Acil ihtiyacınız varsa banka şartlarına uygun olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredi alacaklardır. Akbank kredi alacak kişilere hemen aynı gün içinde destek verecektir. Akbank ayrıca SMS ile kredi vermektedir. SMS ile kredi almak için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapacaksanız.