Advert

Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı roket gibi arttı: En yüksek ödeme geldi, 12.500 TL'lik kampanya!

Emekli maaş promosyonları, emeklilerin bankalarla yaptıkları anlaşmalardan kaynaklanan ek gelirlerdir.

Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı roket gibi arttı: En yüksek ödeme geldi, 12.500 TL'lik kampanya!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-10-2023 09:49

Emekliler için oldukça önemli olan bu promosyonlar, maaşlarını aldıkları bankadan ne kadar kazanacaklarına dair merak konusu olmuştur. Hangi banka ne kadar maaş promosyonu ödüyor ve emekliler için en avantajlı seçenek hangisi? İşte emekli maaş promosyonları hakkında detaylar.

Emekli maaş promosyonları, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre boyunca belirli bir bankadan almaları karşılığında kazandıkları ek gelirlerdir. Bu promosyonlar, emeklilere maaşlarını belirli bir bankadan almaları karşılığında verilir ve genellikle belli bir süre boyunca bu bankada kalma taahhüdü ile ilişkilendirilir.

Emekli maaş promosyonları, emeklilerin maaşlarını aldıkları bankanın sunduğu avantajlar ve ödeme miktarına göre değişkenlik gösterebilir. Hangi bankanın ne kadar promosyon ödediği, emekliler için oldukça önemlidir çünkü bu ek gelir, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Emekli Maaş Promosyonlarında Baremler

Emekli maaş promosyonları, farklı maaş baremleri üzerinden hesaplanır. Ancak en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak ödenmesi nedeniyle, bu düşük maaş alan emekliler genellikle promosyon kampanyalarından yararlanamazlar. Bu kampanyalar, daha çok dul ve yetim maaşı alanları hedefler.

Emekli maaş promosyonları için genellikle iki barem kullanılır: 7.500 TL ile 10.000 TL arası maaşlar için bir barem ve 10.000 TL ve üzeri maaşlar için diğer bir barem. Bu baremlere göre promosyon ödemeleri hesaplanır ve emeklilere sunulur.

Tek Ödeme Uygulaması

Emekli maaş promosyonu kampanyaları, SGK'nın güncelleme yapmaması nedeniyle sık sık eleştirilmektedir. Emeklilere maaş tutarlarına göre farklı promosyon ödemeleri yapılması gerektiği düşünülse de, en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle tüm emeklilere aynı tutarda promosyon ödemesi yapılacaktır. Bu durumda, yüksek maaş alan emekliler düşük maaş alanlarla aynı promosyonu alacaklar, bu da haksızlık olarak görülebilir.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Ödüyor?

Emekli maaş promosyonu kampanyalarında özel bankalar genellikle kamu bankalarının önünde bulunur. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli müşterilere asgari tarife üzerinden maaş promosyonu ödemektedir. Kamu bankalarında emeklilere en fazla 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ancak bazı özel bankalar, maaş promosyonlarını daha cazip hale getirmek için ek avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlarla beraber emekli maaş promosyonu ödemeleri yükselmektedir.

  • ING Bank: ING Bank, en yüksek emekli maaş promosyonu ödeyen bankalardan biridir ve 12.500 TL gibi yüksek bir rakam sunmaktadır.

  • Akbank: Akbank, 12.000 TL tutarındaki ödeme ile emekli müşterilerini cezbetmektedir.

  • Yapı Kredi Bankası: Yapı Kredi Bankası, emekli müşterilerine 11.000 TL maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır.

  • Garanti BBVA: Garanti BBVA, 8.500 TL promosyon ödemesi ile dikkat çekmektedir.

  • QNB Finansbank: QNB Finansbank, 9.200 TL emekli maaş promosyonu ödemesi sunmaktadır.

Emekli maaş promosyonları, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olabilir. Hangi bankadan ne kadar promosyon alacaklarını belirlerken, özellikle özel bankaların sunduğu ek avantajları da göz önünde bulundurmak önemlidir. Emekliler için en avantajlı promosyonu seçerken, maaşlarını aldıkları bankanın şartlarını ve avantajlarını dikkatlice incelemeleri önerilir.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 0.65 faizle 84 ay vadeli kredi müjdesi geldi: 2 milyon TL limitli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 0.65 faizle 84 ay vadeli kredi müjdesi geldi: 2 milyon TL limitli
En ucuz ayçiçek yağı fiyatlarına PTT avm darbesi! Adrese teslim kargo bedava TMO tarım kredi, yudum 5 LT yağ fiyatları En ucuz ayçiçek yağı fiyatlarına PTT avm darbesi! Adrese teslim kargo bedava TMO tarım kredi, yudum 5 LT yağ fiyatları
Emekli maaş alanlar bugün akşamdan sonra 11000 TL ödeme alacak Emekli maaş alanlar bugün akşamdan sonra 11000 TL ödeme alacak
Emekliler hemen hesabınızı kontrol edin! Ödemeler trink yattı! Emekliler hemen hesabınızı kontrol edin! Ödemeler trink yattı!
PTT sabah müjdesini verdi: TC kimlik numarasına 16.000 TL ödemeler başladı! 2 gün sürecek dendi! PTT sabah müjdesini verdi: TC kimlik numarasına 16.000 TL ödemeler başladı! 2 gün sürecek dendi!
SON DAKİKA: SGK, Bağ-kur ve SGK tüm emekli maaşlarına intibak zammı duyurusu geldi SON DAKİKA: SGK, Bağ-kur ve SGK tüm emekli maaşlarına intibak zammı duyurusu geldi
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."