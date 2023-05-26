Bankaların mevduat faiz oranları roket gibi fırladı! 90 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplama coştu

90 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplama coştu! Bankaların mevduat faiz oranları roket gibi fırladı- Mevduat faizlerindeki artışın en önemli nedeni, Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmesidir. Merkez Bankası, son dönemde enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırdı. Bu adım, ekonomideki istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek amacıyla atılmış bir adımdır. Yüksek faiz oranları, tasarruf sahiplerinin bankalara yatırdıkları mevduatlar üzerinden daha yüksek kazanç elde etmelerini sağlar. Böylece, yatırımcılar ellerindeki sermayeyi değerlendirerek daha fazla getiri elde edebilirler.

Bunun yanı sıra, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da bankaların mevduat faizlerindeki artışta etkili oldu. Döviz kurlarının hareketliliği, yatırımcıların döviz cinsinden hesap açmalarını ve bu şekilde daha yüksek faiz getirisi elde etmeyi tercih etmelerini sağladı. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle, bankalar rekabetçi olabilmek adına mevduat faiz oranlarını yükseltmek zorunda kaldı.

Mevduat Faizlerindeki Yükselişin Yatırımcılar İçin Anlamı

Mevduat faizlerindeki yükseliş, parasını bankaya yatıran yatırımcılar için avantajlı bir durumdur. Yüksek mevduat faizleri, birikimlerini bankalarda tutan yatırımcılara yüksek getiri sağlar. Özellikle riskten kaçınan ve güvenli bir yatırım aracı arayan yatırımcılar için mevduat hesapları cazip bir seçenektir. Bankalarda mevduat hesabı açan yatırımcılar, birikimlerini riske atmadan kar elde edebilirler.

Ancak, yüksek mevduat faizleri riski de beraberinde getirir. Mevduat hesapları, diğer yatırım araçlarına göre daha az risklidir ancak getirisi de daha düşüktür. Yatırımcılar, mevduat hesaplarındaki yüksek faiz oranlarına rağmen, riskleri göz önünde bulundurmalı ve yatırımlarını çeşitlendirmelidirler.

90.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING

e-Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap

%30

Faiz Oranı

2.248,77 TL

Net Kazanç

92.248,77 TL



Odea

Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Standart Vadeli Hesap

%30

Faiz Oranı

2.248,77 TL

Net Kazanç

92.248,77 TL



N Kolay

N Kolay Bono

Standart Vadeli Hesap

%36

Faiz Oranı

2.698,52 TL

Net Kazanç

92.698,52 TL

DenizBank

E-Mevduat

Standart Vadeli Hesap

%30

Faiz Oranı

2.248,77 TL

Net Kazanç

92.248,77 TL



Fibabanka

Kiraz Hesap

Standart Vadeli Hesap

%30

Faiz Oranı

2.248,77 TL

Net Kazanç

92.248,77 TL