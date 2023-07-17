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Bankalarda büyük deprem! İşte en uygun faizle konut kredisi veren banka ve kredi hesaplaması

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarına baktığımızda, 1.20 ile 1.29 arasında değişen faizlerle konut kredisi sağlandığını görüyoruz.

Bankalarda büyük deprem! İşte en uygun faizle konut kredisi veren banka ve kredi hesaplaması
Yayın Tarihi : 2023-07-17 08:15

İşte en uygun faizle konut kredisi veren banka ve kredi hesaplaması! Bankalarda büyük deprem-  Konut kredisi kampanyaları henüz başlamamış durumda. Sıfır veya ikinci el konut almayı düşünen vatandaşlar, normal kredi faiz oranlarıyla bankalara başvurarak konut kredisi çekmek zorundalar. Kredi faiz oranlarına baktığımızda, yalnızca kamu bankalarının faizlerinin düşük olduğu ve bu bankaların kredi verme konusunda biraz seçici davrandığı görülüyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarına baktığımızda, 1.20 ile 1.29 arasında değişen faizlerle konut kredisi sağlandığını görüyoruz. Sadece Halkbank, "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kampanyası kapsamında %1.20 faizle konut kredisi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank ise %1.29 faizle konut kredisi veriyor.

Örneğin, %1.20 faizle 1 milyon TL konut kredisi kullanacak olan bir vatandaş, 120 ay vadeyle her ay bankaya 15,768 TL taksit ödeyecek ve 10 yılın sonunda toplamda 1 milyon 899 bin 166 TL geri ödeme yapmış olacak.

%1.29 faizle 1 milyon TL konut kredisi çekecek olan vatandaşlar ise aylık 16,429 TL taksit ödeyecek ve 10 yılın sonunda toplamda 1 milyon 977 bin 544 TL geri ödeme yapmış olacak.

Özel bankalara baktığımızda ise Akbank'ın %2.05 faizle konut kredisi sunduğunu görüyoruz. 1 milyon TL kredi kullanacak olan bir vatandaş, aylık 22,468 TL taksit ödeyerek toplamda 2 milyon 704 bin 647 TL geri ödeme yapmış olacak.

QNB Finansbank ise %2.28 faizle kredi veriyor. Ayda 24,433 TL taksit ödemesi yapılacak ve toplam geri ödeme miktarı 2 milyon 938 bin TL olacak.

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