Bankalar Konut Kredisi İçin Sıraya Girdi! Listede Garanti BBVA ve QNB Finansbank da Var...

Bankalarda kredi yoğunluğu arttı. İki bankadan müşterileri heyecanlandıran açıklamalar geldi. Özellikle konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşları, bankaların sunduğu özel taksitli ve özel faizli konut kredi kampanyalarına yönlendiriyor. Bankalar, yüksek talebe yanıt olarak, cazip kredi kampanyalarını duyurmaya devam ediyorlar.

Konute Kredisi Ödemeleri Başladı

Evin maliyeti, birçok vatandaşın kenardaki birikimlerini aşarken, bankaların sunduğu konut kredisi kampanyaları ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Düşük faizli ve uzun vadeli krediler, bu süreçte en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Bankalar, yeni yıl itibariyle müşteri memnuniyetini ve müşteri kazanımını hedefleyerek kampanyalarını sürdürüyor.

Garanti BBVA ve QNB Finansbank Kampanyaları

Garanti BBVA ve QNB Finansbank, 2024 yılında da cazip konut kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Garanti Bankası ve Finansbank, 240 aya kadar vade seçenekleri sunan kredi kampanyaları ile dikkat çekiyor. Uzun vadeli krediler, esnek ödeme planlarıyla birleşerek, ev almak isteyen vatandaşlara uygun seçenekler sunuyor.

QNB Finansbank'ın "Ev almak için" başlığı altında sunduğu kampanyalar, çeşitlilik gösteriyor. Standart konut kredisi, evini değiştiren konut kredisi, artan taksitli konut kredisi, Kentsel Dönüşüm Kredisi, peşinatsız %100 konut kredisi ve çevre dostu konut kredisi gibi seçenekler mevcut. Özellikle peşinatsız %100 konut kredisi, peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı sunarak, popüler bir seçenek haline gelmiş durumda. Bu kredi, satın alınacak evin değerinin tamamını kapsayabiliyor ve 180 aya kadar sabit faiz oranı ile vade imkanı sunuyor. 120 ay vadeye kadar olan faiz oranı ise yüzde 3,48 olarak belirlenmiş.

Garanti Bankası'nın avantajlı konut kredisi kampanyası, uzun vade ve düşük faiz seçenekleriyle dikkat çekiyor. Banka, toplam kredi tutarına ya da aylık taksit tutarına göre mortgage hesaplama imkanı sunuyor ve vade sayısını 240 aya kadar çıkarabiliyor. Garanti Bankası'nın konut kredisi kampanyasında maksimum ödeme limiti 3 milyon TL olarak açıklanmış.

Bu kampanyalar, zorlaşan ekonomik koşullar altında vatandaşlara ev sahibi olma yolunda önemli bir destek sağlıyor ve bankaların müşteri odaklı yaklaşımlarını gösteriyor.