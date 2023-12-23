Bankalar harekete geçti! 32 günlük mevduat faizlerinde yeni rekor 300 bin TL aylık getirisi fırladı

Bankalardan dev getiri. Bankalar harekete geçti. 32 günlük mevduat faizleri rekor seviyede. 300 bin TL aylık getirisi rekor kırıyor.

Bankalar harekete geçti! 32 günlük mevduat faizlerinde yeni rekor 300 bin TL aylık getirisi fırladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-12-2023 13:17

Bankalardan yeni rekor. Merkez Bankası yılın son faiz kararının 250 baz puan artırarak rekor kırmıştı. Bu karar sonrası bankalardan peş peşe yeni rekorlar geldi.

Merkez Bankası son dakika faizleri 42,5'e çıkartması sonrası bankalardan hareket gecikmedi. Bankalar faiz oranlarını güncelledi. Bankaların faiz oranları hızlı bir şekilde artarak yeni rekorlar geldi.

FAİZ ORANLARI REKOR KIRIYOR!

Bankalar faiz oranları bir kez daha değişti. 300 bin TL parası olanlar 32 günlük faiz getirisi 10.500 TL geçti. Ancak 32 gün haricinde 92 gün faiz oranlarıyla daha yüksek kazançlar sağlamak mümkün.

300 bin TL'nin GETİRİSİ

Bankalar 32 günlük 300 bin TL getirisi şu şekilde:

İNG Bank

Faiz oranı: %42

32 günlük net kazanç: 10.494 TL

Odea BAn

Faiz oranı: %47

32 günlük net kazanç: 11.743 TL

Denizbank

Faiz oranı: %47

32 günlük net kazanç: 11.743 TL

Türkiye Finans

Faiz oranı: %45

32 günlük net kazanç: 11.243 TL

TEB

Faiz oranı: %45

32 günlük net kazanç: 11.243 TL

NKolay

Faiz oranı: %44

32 günlük net kazanç: 10.993 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: %43

32 günlük net kazanç: 10.744 TL

Garanti BBVa

Faiz oranı: %43

32 günlük net kazanç: 10.744 TL

An itibariyle Bankalar 32 günlük mevduat faizlerini %43 ile %47 arasına çekti. Bazı bankalar yüksek miktarlara daha büyük kazançlar sağlamaktadır.

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