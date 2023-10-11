Bankadan kredi çekemeyenler bu haber size: Bu banka 15.000 TL ayırdı!

Gelir belgesi gerekmeksizin bu bankalardan kredi başvurusu yapabilir ve düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Garanti Bankası ile Hızlı Kredi Başvurusu

Garanti Bankası, 15000 TL'ye kadar kredi almak isteyen vatandaşlara hızlı ve kolay bir başvuru süreci sunmaktadır. Banka şubelerine gitmeden, internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. İşte adımlar:

Garanti Bankası'nın internet bankacılığı uygulamasına giriş yapın. Eğer henüz bir hesabınız yoksa, banka şubesine giderek kolayca hesap açabilirsiniz.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, kredi başvuru seçeneğini seçin. Bu bölümde kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekecektir.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra, kısa bir süre içinde onaylanan kredi tutarı hesabınıza yatacaktır. Bu işlem son derece hızlı ve pratiktir.

Alternatif olarak, size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, müşterilerine bu konuda çeşitli seçenekler sunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası ile SMS İle Kolay Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası, kolayca kredi başvurusu yapmak isteyenler için SMS ile başvuru imkanı sunmaktadır. Banka kredi puanınız 1100 ve üzerinde ise, bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte adımlar:

Başvuru yapmak için cep telefonunuzdan aşağıdaki bilgileri içeren bir SMS gönderin:

Bireysel

TC kimlik numaranız

Aylık gideriniz

Bu bilgileri 44 11 numarasına gönderdikten sonra, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlamış olacaksınız.

Başvurunuz onaylandığında, onaylanan kredi tutarı hızla hesabınıza yatırılacaktır. Bu sayede nakit ihtiyacınızı hızlıca karşılayabilirsiniz.

Ayrıca, Yapı Kredi Bankası'nda hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulama aracılığıyla kredi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan tutarı kendi hesaplarına aktarabilirler.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, nakit ihtiyacınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılamanız için avantajlı fırsatlar sunmaktadır. Gelir belgesine ihtiyaç duymadan bu bankalardan kredi başvurusu yapabilir ve onaylandığınızda ihtiyaç kredinizi hemen kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli ödeme seçeneği ise size ödeme kolaylığı sağlar.