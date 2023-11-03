Bankada parası olanlara kara haber tez geldi: Aradaki fark açılıyor... 6 Kasım itibariyle...

Ekim ayının sonlarına doğru açıklanan faiz kararı, özellikle altın ve döviz piyasasını yakından ilgilendiren bir gelişme olarak bekleniyordu. Ancak beklentilerin aksine, faizler hala yükselmeye devam ediyor. TCMB Para Politikası Kurulu, son kararını açıkladığında, politika faizini yüzde 5 artırarak yüzde 35 seviyesine çıkardı.

Bu kararın ardından, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları arasında fiyat farklarının artmaya devam etmesi konusunda büyük bir ilgi oluştu. Özellikle Kapalıçarşı ve bankalar arasındaki fiyat farkları giderek açılmaya başladı. Kasım ayının ilk gününde piyasayı sarsan bu gelişme, yatırımcıların gündeminde yer aldı.

Politika faizi, yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir gösterge haline geldi. Ancak politika faizi sadece bankaların mevduat faizlerini değil, aynı zamanda kredi faizlerini de etkiliyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarması sonrasında, bu oranın kredi faizlerinde kullanıldığını belirtti. Günümüzde kredi faizlerinin yüzde 45 civarında olduğunu ve bu oranın daha önce Mehmet Şimşek döneminde yüzde 55 - 60 seviyelerinde olduğunu açıkladı. Düşen kredi faizlerinin, politika faizlerinin yükselmesiyle ilişkili olduğunu vurguladı.

Mevduat faiz oranları da yatırımcılar arasında merak konusu oldu. Bankadan bankaya değişen mevduat faiz oranları, günümüzde genellikle yüzde 34 - 38 arasında seyrediyor. Ancak ağırlıklı olarak yüzde 35 seviyelerinde olduğu görülüyor. Bazı bankalar ise yatırımcılara daha yüksek hoş geldin faizleri sunarken, mevduat faizlerini düşük tutmaya devam ediyorlar.

Enflasyon ise bankalar arasındaki farkları açmaya devam ediyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 61'i aşarken, mevduat faiz oranları yüzde 38 civarında seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların enflasyon seviyesinin altında kazanç sağladığı anlamına geliyor. Bu nedenle, parasını bankaya yatıran yatırımcılar, enflasyonun artmasıyla birlikte makas aralığının daha da açılmasından endişe ediyorlar.

Faiz kararları ve ekonomi politikaları, yatırımcıların ve ekonomi uzmanlarının yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Politika faizlerinin mevduat ve kredi faizlerine etkisi, bankalar arasındaki rekabet ve enflasyon gibi faktörler, finansal piyasaların geleceğini şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor. Yatırımcılar, bu değişkenlerin etkilerini dikkatlice izlemeye devam edecekler.