Banka Müşterilerine Seslendi: Kredi Notu Yüksek Olanlara Anında 250 Bin TL!

ING Bank, 2024 yılının başlangıcında dikkat çekici bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, banka müşterilerine 250.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Kredinin öne çıkan özelliği, 12 ay vade ile aylık 27.987 TL taksit imkanı sağlamasıdır. Bu kampanyadan yararlanabilmek için, müşterilerin ING Bank'ta hesabının olması ve kredi puanlarının 1850 veya daha yüksek olması gerekmektedir. Kampanya, esnek ödeme seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle, kredi alıcılarına ilk üç ay taksit ödeme erteleme imkanı sunuluyor. Bu, müşterilerin ilk üç ay herhangi bir ödeme yapmadan, kredi borcunu sonraki 33 ay içinde ödemesine olanak tanıyor.

36 Ay Vadeli Kredi Seçeneği de Mevcut

Kredi seçenekleri arasında farklı vade ve taksit tutarları da mevcut. Örneğin, 24 ay vade ile aylık 13.994 TL taksit veya 36 ay vade ile aylık 10.331 TL taksit seçenekleri bulunuyor. Tüm bu seçenekler için toplam geri ödeme miktarı 335.844 TL olarak sabitlenmiş durumda. ING Bank'ın bu kampanyası, finansal ihtiyaçları olan müşterilerine esnek ve cazip bir seçenek sunmakta. Özellikle yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan bireyler için bu kampanya, uygun faiz oranları ve ödeme planları ile önemli bir fırsat oluşturuyor. Müşteriler, kredi başvurusunu ING Bank şubelerinden veya internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Banka, müşterilerine uygun faizli kredi vermeye devam edecek. ING Bank'ın müşteri odaklı yaklaşımını ve piyasaya uyum sağlama yeteneğini gösteriyor. Banka, böylece müşterilerine finansal esneklik sağlayarak, onların değişen ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. Ayrıca, kampanyanın kredi puanına dayalı olması, finansal sorumluluk ve güvenilirlik açısından da önemli bir adım teşkil ediyor. ING Bank'ın bu kampanyası, özellikle yüksek tutarlı ihtiyaç kredileri arayanlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kampanyanın detayları ve şartları hakkında daha fazla bilgi almak için, müşteriler ING Bank şubelerini ziyaret edebilir veya internet bankacılığını kullanabilirler. Bu kampanya, bankanın müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve pazardaki rekabetçi pozisyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor.