Banka Emekliyle El Sıkıştı: 11 Bin TL Tek Seferde Ödenecek!

Akbank, emekli maaş müşterileri için kampanya başlattı. 31 Aralık tarihine kadar 4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerine Akbank tarafından ATM’den 11.000 TL'lik nakit destek ödemesi yapılacak. Ocak 2024'teki emekli zamlarının öncesinde, bu destek emekliler için büyük bir rahatlama kaynağı oluşturuyor.

4A, 4B, 4C Emeklilleri Dikkat!

Akbank, sabah saatlerinde yaptığı duyuru ile emeklilere yönelik bu yeni nakit destek ödemesini açıkladı. Bu kampanya, 4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerini kapsıyor ve emekli vatandaşlar, bu ödemeyi 31 Aralık’a kadar ATM’den alabilecekler. Bu, banka şubelerine gitmeden, ATM üzerinden kolayca alınabilecek bir destek.

11 Bin TL Promosyon Hesaba Yatırılacak

2018'de Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yapılan anlaşma sayesinde, emeklilere nakit promosyon desteği sağlanmaya başlanmıştı. Bu promosyonlar arasında, Akbank'ın sunduğu 11.000 TL'lik promosyon dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor.

Akbank, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine, yanı sıra EYT emeklilerine de yüksek promosyon sunuyor. 31 Aralık tarihine kadar bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, Akbank’a başvurabilirler. Akbank’ın emekliye sunduğu toplam promosyon miktarı, ekstra ödeme ve kredi kartı başvuruları yüksek miktarda ödeme alacak. Akbank’ın emekli promosyon kampanyası, 31 Aralık tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvurular, Akbank’ın mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden kolayca yapılabilir. Emekliler, bu kampanya kapsamında nakit destek alabilirler. Bu destek, emeklilerin finansal durumlarına büyük bir katkı sağlayarak, onlara rahatlama ve ekonomik destek sunuyor. Emekliler için bu fırsatı kaçırmamak önemli, 31 Aralık’a kadar Akbank ATM’lerinden bu nakit destek ödemesi alınabilir.