Banka Bir Belgeyle Faizsiz Kredi Verecek!

Hem nakit promosyon hem de faizsiz kredi için bankalara başvurular arttı. Son haber ise Garanti BBVA'dan geldi...

Banka Bir Belgeyle Faizsiz Kredi Verecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-12-2023 11:40

Emekliler iki ödeme birden alacak. Yıl sonuna doğru emeklilere yönelik müjdeli bir haber Garanti Bankası'ndan geliyor. Banka, emekli maaşlarını 3 yıl süresince bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine cazip bir promosyon teklifi sunuyor. Mehtap Altınay'ın 13 Aralık 2023 tarihindeki yazısında belirtildiği üzere, bu özel kampanya kapsamında, emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Bu teklif, emekli maaşlarını Garanti Bankası'ndan alan veya taşımayı düşünen emekliler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Banka, bu promosyonun yanı sıra, gelir belgesiz ve faizsiz kredi imkanı da sağlıyor. Böylece, emekliler maaşlarını bankaya taşıyarak hem yüksek promosyon avantajından yararlanabilir hem de ek bir mali destek olarak faizsiz kredi imkanından faydalanabilirler.

Emeklilere İki Ödeme Birden!

Emekli maaş müşterileri, hem promosyon ödemesi alırken hem de faizsiz kredi fırsatından yararlanabiliyor. Öte yandan nakit avans fırsatını değerlendirmek de mümkün. Peki bu nasıl oluyor? Maaş müşterilerine özel kampanyalar düzenleyen Garanti BBVA, bu sayede pek çok müşteriyi kendi bankası üzerinden maaş almasını sağlıyor. 3 yıl geçerli olan promosyon anlaşması sona erdiğinde ise yeni teklifler sunarak yüksek ödeme yapacağını belirtiyor.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, Garanti Bankası şubelerine giderek maaşlarını taşıyabilir ve sınırlı süre için geçerli olan kampanyaya başvurabilirler. Ancak, bu kampanyanın sadece 10 gün süresince geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla, bu avantajlı promosyon ve faizsiz kredi fırsatından faydalanmak isteyen emeklilerin hızlı hareket etmeleri tavsiye ediliyor. Garanti Bankası'nın bu kampanyası, rekabetin yoğun olduğu bankacılık sektöründe emeklilere yönelik dikkat çekici bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Hem promosyon hem de faizsiz kredi imkanı sunan bu teklif, emeklilerin mali durumlarını rahatlatmak için önemli bir destek olarak görülüyor.

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