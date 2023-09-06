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Bakanlık sazı eline aldı: 150.000 TL prefabrik ev yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor! Başvuru ekranı aktif oldu!

Prefabrik ev yapımına destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında bu desteği büyük ölçüde artırdı. Peki, prefabrik ev devlet desteği nasıl alınır? Hangi şartlar gerekiyor? Bu rehberimizde, prefabrik ev yardımı hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğreneceksiniz.

Bakanlık sazı eline aldı: 150.000 TL prefabrik ev yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor! Başvuru ekranı aktif oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2023 21:39

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bir dizi yardım programı sunmaktadır. Bu yardımlar arasında prefabrik ev yapımı desteği de bulunuyor. Özellikle 2023 yılında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan prefabrik ev yardımının miktarı büyük ölçüde arttırıldı.

Prefabrik Ev Yardımının Şartları

Prefabrik ev yardımı alabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yardımı alacak kişilerden şu koşulları aramaktadır:

  • Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması,
  • Hanede özel durumlar arasında engellilik, yaşlılık, boşanma veya dul kalma gibi bir durumun bulunması.

Prefabrik ev yardımı başvuruları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca, başvuruda bulunan kişinin kendisine ait bir arsası olması da talep edilen şartlar arasındadır.

Prefabrik Ev Devlet Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Prefabrik ev yardımı için başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken adımlar vardır. İşte başvuru süreci:

  1. En yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) şubesine gidin.
  2. Gerekli belgeleri hazırlayın: Kimlik, gelir belgesi, arsa tapusu vb.
  3. Başvuru formunu eksiksiz doldurun.
  4. Başvurunuzu SYDV yetkililerine teslim edin.

Prefabrik Ev Yardımı Şartları ve Başvuru Süreci

Prefabrik ev yardımı alabilmek için başvuruda bulunmadan önce şartları dikkatlice incelemeniz önemlidir. Başvuru sürecinde belgelerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.

Prefabrik Ev Yardımının Artan Tutarları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında prefabrik ev yapımı için sağlanan desteği büyük ölçüde artırdı. Daha önce 40 bin TL olan yardım miktarı, 150 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, barınma yardımı kapsamında ev onarımı için verilen destek 25 bin TL'den 75 bin TL'ye, betonarme ev yapımı için ise 70 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldı.

Prefabrik Ev Yapım Desteği

Prefabrik ev yapımı desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların daha uygun ve dayanıklı konutlara sahip olmalarına yardımcı olur. Bu destekle birlikte prefabrik evler daha erişilebilir hale gelmiştir.

Ev Onarımı ve Betonarme Ev Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sadece prefabrik ev yapımı değil, aynı zamanda mevcut evlerin onarımı ve betonarme ev yapımı için de destek vermektedir. Bu sayede ev sahipleri, mevcut evlerini güçlendirebilir veya yeni bir betonarme ev inşa edebilirler.

Kimler Prefabrik Ev Yardımından Yararlanabilir?

Prefabrik ev yardımından yararlanabilmek için belirli şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartlar arasında gelir düzeyi ve özel durumlar bulunmaktadır.

Gelir Şartları ve Özel Durumlar

Prefabrik ev yardımından yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir. Ayrıca, hanede engellilik, yaşlılık, boşanma veya dul kalma gibi özel durumlar arasından birini taşıyan bir kişi bulunması halinde yardımdan yararlanırsınız. 

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