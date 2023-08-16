Bakandan flaş açıklama ajanslara düştü! Ocak 2024'de öğretmen, polis, hemşire, memur, akademisyen maaşları kaç para oldu?

Ocak 2024'de öğretmen, polis, hemşire, memur, akademisyen maaşları kaç para oldu? Bakandan flaş açıklama ajanslara düştü- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda görev yapan personelleri yakından ilgilendiren heyecan verici açıklamalarıyla gündemi salladı. Yaptığı duyuruda, Ocak 2024'te gerçekleşecek olası maaş zammını kamu personelleriyle paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahminine dayanarak, enflasyon farkının yaklaşık yüzde 25 olacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "Önerimiz 2024 yılının ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ayı için yüzde 9, 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6 ve ikinci altı ayı için yüzde 5 şeklindedir. 2024 yılının Ocak ayında tahmin edilen enflasyonu göz önünde bulundurduğumuzda, kamu personeline yüzde 42'ye kadar bir artış öngörülmektedir. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammıyla birlikte toplamda yüzde 54'ün üzerinde bir artış sağlanacaktır. Umarız ki, toplu sözleşmeyi tüm paydaşlarla uzlaşıya vararak imzalayabiliriz," dedi.

Bu açıklamalar ışığında, en düşük memur aylıklarının şu anki 22.017 TL'den Ocak 2024'te 31.237 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Meslek Bazlı Maaşlar

En düşük memur emeklisi maaşı şu an itibarıyla 9.877 TL iken, yüzde 41.88 oranındaki zamla birlikte bu maaş 14.013 TL'ye ulaşacak.

1/4 öğretmen maaşı, mevcut 26.654 TL'den 37.816 TL'ye çıkacak.

29.525 TL olan polis memuru maaşı ise 41.890 TL olacak.

26.409 TL olan hemşire maaşı 37.513 TL olacak.

Vaiz maaşı şu an 27.620 TL iken, 39.187 TL'ye çıkacak.

Mühendis maaşı 33.122 TL'den 46.993 TL'ye yükselecek.

Araştırma görevlisi maaşı ise 31.763 TL'den 45.065 TL'ye çıkacak.

Maaş Zamlarının Kesinleşme Tarihi

Ocak 2024'teki maaş zammı için belirleyici süreç başlamış durumda. Toplu sözleşme görüşmelerinde kesin sonucun 21 Ağustos'ta netleşeceği belirtiliyor. Bu tarihin yaklaşmasıyla birlikte kamu personelleri, gelecekteki maaşlarının artışına dair daha net bir resim elde edecekler.