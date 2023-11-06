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Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika zam açıklaması: Emekliler bayram edecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, emeklilik sistemi konusunda yeni adımların atılacağı haberleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi.

Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika zam açıklaması: Emekliler bayram edecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-11-2023 14:50

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda, Bakan Işıkhan'ın emeklilerin refah seviyesini artıracak yeni düzenlemeler hakkında bilgi vermesi dikkat çekti.

Çalışma Hayatında Sosyal Devlet Anlayışının Önemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Türkiye'nin son 21 yılda çalışma hayatında önemli adımlar attığını, mevzuatı uluslararası standartlara uygun hale getirdiğini ve sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırdığını vurguladı. Bakan, sosyal devlet anlayışının gerektirdiği insan odaklı, hak ve adalet temelli politikaların hayata geçirileceğini belirtti.

Ekonomik Zorluklar ve Çalışma Hayatına Etkisi

Bakan Işıkhan, salgınlar, yangınlar, depremler ve küresel finans krizleri gibi birçok ülkenin üstesinden gelemeyeceği zor zamanların, Türkiye'nin sağlam ekonomik yapısı sayesinde büyüyerek ve gelişerek atlatıldığını ifade etti. Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışan hem de işverene destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Emeklilerin Refah Seviyesinin Artırılması

Bakan Işıkhan'ın belirttiği gibi, emeklilerin refah seviyesini artıracak yeni düzenlemeler yapılacak. Emekli maaşlarına yapılan zamlar ve emekli ikramiyelerinin artırılması gibi adımlar bu yeni süreçte yer alıyor. Ayrıca, çalışma hayatını ve istihdamı ayakta tutacak teşvik ve desteklerin devamı da söz konusu.

Genç ve Kadın İstihdamının Desteklenmesi

Çalışma Bakanlığı, aktif iş gücü programları, teşvik ve desteklerle, özellikle kadın ve genç istihdamını desteklemeye devam edecek. Bakan, bu yüzyılı emeğin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapma hedeflerinde kararlı olduklarını belirtti.

Çalışma Hayatında Adaletin ve Güvenliğin Tesis Edilmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatında adaleti ve sosyal ile teknik güvenliği tesis etme, istihdamı artırma adına gerekli tüm teşvikleri sağlama konusunda çalışmalarını sürdürecek.

Emekliler için Yeni Adımlar

Bakan Işıkhan, emekliler için atılacak adımların sadece maddi desteklerle sınırlı kalmayacağını, sosyal politikaların da emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik olacağını açıkladı.

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