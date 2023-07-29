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Bakan az önce açıkladı! PTT'den emekli banka promosyonu duyurusu geldi: Kaç para?

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama, emekli vatandaşları yakından ilgilendirdi.

Bakan az önce açıkladı! PTT'den emekli banka promosyonu duyurusu geldi: Kaç para?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

PTT'den emekli banka promosyonu duyurusu geldi: Kaç para? Bakan az önce açıkladı- Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama, emekli vatandaşları yakından ilgilendirdi. Açıklamada, PTT aracılığıyla maaş alan emekli vatandaşların ne kadar promosyon ödemesi aldığına dair bilgilere yer verildi.

Soru Önergesi İle Ortaya Çıkan Durum

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclise sunduğu soru önergesinde, aşağıdaki ifadeler dikkat çekiyor:

"Ben Fatih Kılınç, SGK emeklisiyim ve maaşımı PTT'den almaktayım. Daha önce 2 kez 3'er yıllık dönemler halinde promosyon ödemesi aldım. Ancak PTT yetkilileriyle yaptığım görüşmede, bundan sonra emekli maaşı alanlara promosyon ödemesi yapılmayacağını belirttiler. Bu durum, bizi mağdur etti ve yüksek faizlerle Aktif Bank'tan kredi almaya zorlandık. Diğer kamu bankalarında böyle bir düzenleme söz konusu değildir. Mağduriyetimin giderilmesini ve 3. kez hakkım olan emekli maaşı promosyonunun hesabıma yatırılmasını talep ediyorum."

Soru Önergesine Verilen Cevap

Bakanlık, söz konusu soru önergesine şu cevabı verdi:

"Soru önergesinde adı geçen Fatih Kılınç'ın maaş promosyonu alamadığı iddiasının incelenmesi sonucunda, PTT Genel Müdürlüğü tarafından 7 Şubat 2023 tarihinde ilgili hesaba, PTT maaş ödeme kampanyası kapsamında 3 bin 600 TL ödeme yapıldığı anlaşılmıştır."

Bu açıklama ile PTT aracılığıyla maaş alan emekli vatandaşların promosyon ödemeleri hakkında bilgi verilmiştir.

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