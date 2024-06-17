Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel Bebek'te yeniden birlikte görüntülendi

Uzun süre ayrı kalan Bahar Şahin (27) ve Cenan Adıgüzel (29), ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Ünlü oyuncular, önceki gün Bebek'te araç içinde objektiflere yansıdı.

Bebek'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahar Şahin, "Kahve içmeye gidiyoruz, herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi. Sevgilisi ile birlikte trafikte gözden kaybolan çiftin, yeniden bir araya gelmiş olmaları hayranlarını sevindirdi.

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen genç oyuncunun, basın mensuplarını fark ettiğinde arabanın aynasından makyaj yapması dikkat çekti. Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel’in yeniden bir araya gelmesi, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı.