Bağkuru Olanlara Düşük Primden Emeklilik Düzenlemesi!

Primini Bağkur üzerinden yatıranlar için erken emeklilik müjdesi verildi. Prim şartı aşağı çekilecek, böylelikle Bağkurlular erken yaşta maaş almaya başlayacak.

Bağkuru Olanlara Düşük Primden Emeklilik Düzenlemesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2023 17:07

Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Binlerce esnaf için umut verici haber Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat, 2024 yılında gerçekleşecek olan ve Bağkur prim gün şartlarına yönelik yapılan düzenlemelerin ayrıntılarını detaylı bir şekilde açıkladı. Bu yeni düzenleme, özellikle erken emeklilik arzulayan esnaflar için büyük bir fırsat sunuyor.

Bağkur 7200 Gün Emeklilik Düzenlemesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına göre, 2024 yılında Bağkur 7200 gün emeklilik düzenlemesi hayata geçirilecek. Bu düzenleme, mevcut 9 bin prim gün şartının 7 bin 200 gün seviyesine düşürülmesini içeriyor. Böylece, Bağkur'lu esnaflar için emeklilik şartları hafifletilmiş olacak. Bu değişiklik, esnafların emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını sağlayacak ve ekonomik güvenliklerini artıracak bir adımdır. Bakan Bolat, esnafa verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır ve en kısa sürede gerçekleştirilecektir" dedi.

Kimler Bu Düzenlemeden Yararlanacak?

Bu düzenleme, Bağ-Kur kapsamında çalışan esnafları kapsayacak. Bu esnaflar, şartları yerine getirerek daha erken emekli olma imkanına sahip olacaklar.

Bağkur Erken Emeklilik Şartları

  • Bağkur'da emekli olmak için gereken prim gün sayısı 7200'e düşürülecek.
  • Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenecek.
  • Bu değişiklik, Bağ-Kur'lu esnafların daha kısa sürede emeklilik hakkı kazanmalarını sağlayacak.

Bu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayınlanması ve uygulamaya geçirilmesi 2024 yılında gerçekleşecek. Resmi yayınlama tarihi ve uygulama detayları henüz netleşmese de, bu değişiklik Bağ-Kur’lu esnaflar için büyük bir rahatlama anlamına geliyor. Bağ-Kur’lu esnafların SSK'ya geçmesi durumunda, emekli maaşlarında bir artış bekleniyor. Bu değişiklikle, emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standardize edilecek ve daha adil bir sistem oluşturulacak. Çalışanların emeklilik süreçleri kolaylaşacak ve güvence altına alınacak. Bu önemli düzenleme, Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim günü farkını ortadan kaldıracak ve farklı meslek grupları arasında daha dengeli bir emeklilik sistemi oluşturulmasına katkı sağlayacak. Bu sayede, esnafların emeklilik süreçleri daha adil ve eşit şartlarda ilerleyecek.

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