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Az önce nihayete erdi! SGK ve İŞKUR 9.000 TL'den fazla yardım parası verecek!

Türkiye'de çeşitli devlet destekleri ile annelere yönelik yardımlar sunulmaktadır. Bu yardımlardan biri, çalışan annelere doğum izin parası olarak verilen destektir.

Az önce nihayete erdi! SGK ve İŞKUR 9.000 TL'den fazla yardım parası verecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 13:25

İŞKUR aracılığıyla sağlanan bu nakdi yardım, annelerin maddi açıdan rahatlamalarına ve bebeklerine daha iyi bir yaşam sunmalarına yardımcı olur. İşte bu yardımın şartları ve detayları:

90 Gün Sigortalı Olma Şartı: İŞKUR üzerinden başvurarak bu nakdi yardımdan yararlanmak isteyen annelerin en az 90 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.

Nakdi Yardım Miktarı: Nakdi yardımın miktarı 9,932 TL'dir. Bu miktar, çalışan annelere 112 günlük süre boyunca ödenir.

Doğum İzin Süresi: Anne adayları, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık izin hakkına sahiptirler.

Süt İzinleri: Anneler ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri kullanabilirler.

Çocuk Sayısına Göre İzin Hakkı: Çocuk sayısına bağlı olarak, anneler 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına sahiptirler.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Analık izni kullanılan 16 hafta boyunca, kadınlar çalışmadıkları her gün için geçici iş göremezlik ödeneği alırlar.

Doğum Yardımı: Her doğum yapan kadına, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım, annenin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın verilir.

Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı: Anne olanlara birinci doğumda 60 gün, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarı zamanlı çalışma hakkı verilir. Bu süre boyunca işveren çalışılan sürenin ücretini, çalışılmayan süreninkini ise brüt asgari ücret üzerinden İŞKUR öder.

Çalışan anneler için sunulan bu nakdi yardım ve izin hakları, annelerin bebeklerine daha iyi bir bakım sunmalarına ve maddi olarak rahatlamalarına yardımcı olur. Bu destekler, annelere hem iş hayatını sürdürme hem de çocuklarına daha iyi bir yaşam sunma fırsatı tanır.

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