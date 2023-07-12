Az önce bomba haber verildi! Çalışma Bakanlığı müjdeyi duyurdu: Maaşlara 8.100 TL seyyanen zam yapılacak

Çalışma Bakanlığı müjdeyi duyurdu: Maaşlara 8.100 TL seyyanen zam yapılacak! Az önce bomba haber verildi- Haziran ayında işçi ve işveren kesiminin bir araya geldiği toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücrete %34 zam yapılması kararlaştırıldı. Asgari ücret zammının ardından, 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının ardından memur ve emeklilerin maaşları da belirlendi. Emeklilere refah payı ile birlikte %25 zam yapılırken, memurlar için de 8.100 TL'lik seyyanen zam kararı alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 8 Temmuz 2023 tarihinde kabul edilen 2-1264 Esas numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönünde yapılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Hakim ve savcıların aylıklarının hesaplanmasında 2802 sayılı Kanunun 102. maddesi gereğince en yüksek Devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır."

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasına devam ederek, Kanun Teklifi metninde belirtilen düzenlemeleri aktardı. Metinde, "mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar" ifadesinin yer aldığını belirtti.

Bu doğrultuda hakim ve savcıların aylıklarının da en yüksek Devlet memurunun mali haklarına göre belirlendiğini vurgulayan Tunç, 2-1264 Esas Numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların da faydalanacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları, 2-1264 Esas Numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların da etkileneceğini ortaya koymaktadır. Bu açıklama, hakim ve savcıların da diğer memurlarla aynı zam oranlarından yararlanacağını göstermektedir. Memurların ve emeklilerin aldıkları zam oranlarındaki düzenlemeler, çalışan kesimin mali refahını artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu gelişmeler, ülkemizdeki çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmek ve ekonomik güvencelerini sağlamak adına önemli bir adımdır.

Seyyanen Zam Kararı: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen 2-1264 Esas Numaralı Kanun Teklifi kapsamında, memurlara ve emeklilere seyyanen zam yapılması kararı alındı. Bu zam kararı, maaşlara ek olarak ödenen tutarı ifade eder ve çalışanların gelirlerinde bir artış sağlar.

Memur ve Emeklilere Ek Destek: Seyyanen zam kararı ile birlikte memurların maaşlarına 8.0777 TL'lik ek bir destek sağlanacak. Bu destek, memurların ekonomik zorluklarla mücadele etmelerine yardımcı olacak ve yaşam standartlarını iyileştirecek. Öte yandan, emeklilere de refah payı ile birlikte %25 oranında bir zam yapılacak. Bu zam, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlayacak ve günlük yaşamlarını daha kolay hale getirecektir.

Seyyanen Zamın Önemi: Seyyanen zam kararı, memurlar ve emekliler arasında beklentileri karşılamak ve ekonomik sıkıntıları hafifletmek adına atılan önemli bir adımdır. Bu zam, çalışanların mali refahını artırarak, onlara daha iyi bir yaşam sunmayı hedeflemektedir. Seyyanen zamın ardından memur ve emekli maaşlarının artması, ekonomik dengelerin daha adil bir şekilde sağlanmasını desteklemekte ve toplumun sosyal refahını artırmaktadır.