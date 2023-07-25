Az önce açıklandı! İBB sosyal yardım başvuru ekranı! Başvuran herkese nakit para ve gıda yardımı yapılacak

Başvuran herkese nakit para ve gıda yardımı yapılacak! Az önce açıklandı! İBB sosyal yardım başvuru ekranı- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal yardımlara hız vererek ihtiyaç sahibi milyonlarca vatandaş için yeni bir sosyal yardım başvuru ekranını duyurdu. Önceden İBB'den sosyal yardım alanlar da dahil olmak üzere tüm ihtiyaç sahipleri için başvuru ekranı açıldı. Bu ekran üzerinden nakit para, gıda, yakacak gibi çeşitli kalemlerde sosyal yardım ödemesi yapılacak. İnternet üzerinden kolayca sosyal yardım başvurusu yapılabileceği açıklandı.

İBB, 16 milyon İstanbullu için bu yeni başvuru ekranı aracılığıyla sosyal yardım programını yürütmeye devam ediyor. Vatandaşlar, bu ekranı kullanarak hiçbir yere gitmek zorunda kalmadan sosyal yardım başvurusu yapabilecekler. Daha önce İBB ALO 153 hattı üzerinden ya da bizzat başvuru merkezlerine giderek başvuran vatandaşlar da bu yeni ekran üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecekler.

Sosyal Yardım Başvuru Ekranında Neler Var?

İBB tarafından açılan sosyal yardım başvuru ekranında, vatandaşlar başvuru formunu eksiksiz ve doğru biçimde doldurduklarında, nakit para yardımı, ısınma ve gıda yardımı, süt yardımı, çocuk yardımı ve kira yardımı gibi pek çok farklı kalemden sosyal yardım alabilecekler. Bu ekran, ihtiyaç sahiplerine çeşitli alanlarda yardım eli uzatmayı amaçlıyor.

Sosyal Yardım Başvuru Şartları

Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için bazı şartlar bulunmaktadır. 2023 Temmuz ayı için açıklanan 11.400 TL asgari ücret üzerinden hesaplanarak kişi başı 2.126,5 TL'nin altında olan hane içi geliri olan tüm ihtiyaç sahipleri, İBB'nin sosyal yardım ödemelerinden yararlanma hakkına sahiptir. Ayrıca, başvuru yapan kişilerin İstanbul'da ikamet etmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapan kişilerin üzerine kayıtlı taşınmaz bir mülkünün veya herhangi bir ticari faaliyetinin olmaması da başvuru şartları arasında yer almaktadır. Bu şartları taşıyan tüm vatandaşlar, İBB sosyal yardım programından faydalanmak için başvuru yapabilirler.

Sonuç ve Uygulama Linki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni sosyal yardım başvuru ekranını aktif hale getirerek vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapmalarını sağlamaktadır. Sosyal yardımlara ihtiyaç duyan herkes, uygun şartları taşıdığında bu ekran üzerinden başvuru yaparak destek alabilecektir.

Sosyal Yardım Başvuru Ekranına Ulaşmak İçin: İBB Sosyal Yardım Başvuru Ekranı