Ayşegül Aldinç, Cem Yılmaz ile bir araya geldi: "Varlığı bize armağan"

Türk müziğinin sevilen ismi Ayşegül Aldinç, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisini izlemeye gitti. Gösteri sonrası Yılmaz ile bir araya gelen sanatçı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.

Ayşegül Aldinç, Cem Yılmaz ile bir araya geldi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2025 17:29

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz gün ünlü komedyen Cem Yılmaz ile keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Aldinç, Yılmaz’ın gösterisini izlemek için gittiği akşam sonrası, ikiliyle çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Aldinç, paylaşımına "Varlığı bize armağan, canım Cem'le, mutlu ötesi bir gösteri akşamından köklü bir kare..." notunu düşerek, Yılmaz ile geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı. Gösteri sonrası bu özel buluşmanın keyfini çıkaran ikili, samimi anlarıyla dikkat çekti.

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