Ayşegül Aldinç, Cem Yılmaz ile bir araya geldi: "Varlığı bize armağan"

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz gün ünlü komedyen Cem Yılmaz ile keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Aldinç, Yılmaz’ın gösterisini izlemek için gittiği akşam sonrası, ikiliyle çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Aldinç, paylaşımına "Varlığı bize armağan, canım Cem'le, mutlu ötesi bir gösteri akşamından köklü bir kare..." notunu düşerek, Yılmaz ile geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı. Gösteri sonrası bu özel buluşmanın keyfini çıkaran ikili, samimi anlarıyla dikkat çekti.