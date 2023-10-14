Ayda 11.400 TL maaş alan asgari ücretliye 88.567 TL kredi müjdesi!

Kullanacağınız kredinin şartları bankadan bankaya değişebilir, ancak genel olarak kredi taksitleri gelirinizin %50'sini geçmemesi ilkesine dayanır. Örneğin, 2023 yılı için belirlenen asgari ücret 11.402 TL ise, bankalar aylık gelirinizi ikiye böler ve maksimum kredi taksiti ödeme kapasitenizi belirler. Bu hesaplamayla, aylık 5.701 TL'ye kadar kredi taksiti ödeyebileceğiniz kabul edilir.

Bu hesaplamalar sadece genel bir kılavuzdur ve bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Kredi başvurusu yapmadan önce bankanın belirlediği koşulları ve faiz oranlarını dikkatlice incelemek önemlidir. Ayrıca, kredi kullanırken ödeme planınızı dikkatlice gözden geçirmeli ve kendi bütçenize uygun bir kredi seçeneği seçmelisiniz.

Asgari Ücretle Kredi Almanın Şartları

Bankalardan kredi çekebilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşte asgari ücretle kredi almanın temel şartları:

Sigorta Girişi: Kredi başvurusu yapabilmek için, en az üç ay önce başlatılmış ve hala devam eden bir sigortanızın olması gerekmektedir. Sigorta, finansal geçmişinizin bir göstergesi olarak kabul edilir. Belgelenebilir Gelir: Kredi başvurusu yaparken, belgelenebilir bir gelire sahip olmanız gerekmektedir. Gelir belgeleri, maaş bordrosu veya serbest çalışanlar için gelir beyanları gibi belgeleri içerebilir. Kredi Sicili: Kredi sicilinizin düzgün olması, yani daha önceki kredi veya borç ödemelerinizin sorunsuz şekilde yapılması önemlidir. Daha önceki kredi taksitlerinizi düzenli ödemek, kredi notunuzun yüksek olmasına yardımcı olur. Kredi Notu: Yüksek bir kredi notu, kredi başvurusunun onaylanma olasılığını artırır. Kredi notu, finansal geçmişinizi ve kredi ödeme geçmişinizi değerlendiren bir puandır.

İhtiyaç Kredileri ve Vadeleri

İhtiyaç kredileri, farklı vade seçenekleri sunarak tüketicilere esneklik sağlar. En yaygın vade seçenekleri 12 ay, 24 ay ve 36 aydır. Her vade seçeneği, aylık ödeme tutarınızı ve toplam geri ödeme miktarını etkiler. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza ve mali durumunuza en uygun vade seçeneğini seçmek önemlidir.

12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

12 ay vade seçeneği, kredi başvurusu yapanlar için aylık taksitleri daha yüksek kılar, ancak toplam geri ödeme miktarını azaltır. Örneğin, asgari ücretle yapılan bir kredi başvurusunda 6000 TL taksit ödenebileceği belirlendiğinde, 12 ay vade ile kullanılabilecek kredi tutarı 68.412 TL'ye kadar çıkabilir.

24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

24 ay vade seçeneği, aylık taksitleri daha düşük hale getirir, ancak toplam geri ödeme miktarını artırır. Bu vadeler, kredi ödemelerinizi daha fazla yaymak istediğinizde veya aylık bütçenize uygun bir seçenek aradığınızda tercih edilebilir.

Şimdi, 24 ay vade seçeneği sunan bazı bankaların ihtiyaç kredi tekliflerine bir göz atalım:

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Toplam Ödeme: 159.488 TL

159.488 TL Faiz Oranı: % 4,1

% 4,1 Aylık Taksit: 6.626 TL

Akbank İhtiyaç Kredisi

Toplam Ödeme: 146.690 TL

146.690 TL Faiz Oranı: % 3,44

% 3,44 Aylık Taksit: 6.093 TL

Yapı Kredi 250.000 TL’ye Varan 3 Ay Ertelemeli Kredi

Toplam Ödeme: 159.290 TL

159.290 TL Faiz Oranı: % 4,09

% 4,09 Aylık Taksit: 6.618 TL

Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

Toplam Ödeme: 159.092 TL

159.092 TL Faiz Oranı: % 4,08

% 4,08 Aylık Taksit: 6.610 TL

ING 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Toplam Ödeme: 149.554 TL

149.554 TL Faiz Oranı: % 3,59

% 3,59 Aylık Taksit: 6.212 TL

Kuveyt Türk İhtiyaç Finansmanı

Toplam Ödeme: 151.285 TL

151.285 TL Kâr Oranı: % 3,68

% 3,68 Aylık Taksit: 6.284 TL

ICBC Turkey Kampanyalı Hesaplı Kredi

Toplam Ödeme: 155.361 TL

155.361 TL Faiz Oranı: % 3,89

% 3,89 Aylık Taksit: 6.454 TL

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Toplam Ödeme: 156.339 TL

156.339 TL Faiz Oranı: % 3,94

% 3,94 Aylık Taksit: 6.495 TL

Bu bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi teklifleri, farklı faiz oranları ve aylık taksitlerle gelmektedir. Hangi teklifin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için dikkatli bir şekilde incelemeniz ve kredi hesaplamaları yapmanız önemlidir.

İhtiyaç Kredisi Başvuruları

İhtiyaç kredisi başvuruları, genellikle bankaların şubeleri, internet bankacılığı veya mobil uygulamaları aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvuru süreci, belirli belgelerin sunulmasını ve kredi notunuzun değerlendirilmesini içerebilir. Başvurunuzun onaylanması durumunda, kredi miktarı ve vade seçeneği belirlenir ve kredi kullanımı gerçekleştirilir.