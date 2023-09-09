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ATM'lerde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Para çekecekler aman dikkat: Gitmeden mutlaka buna bakın!

Bankaların ATM işlem limitleri ve şubelerden para çekme sınırlarını değiştirmesi, bazı avantajları beraberinde getirse de, özellikle yaşlı ve teknolojiden anlamayan vatandaşlar için sorunlara yol açmış gibi görünüyor.

ATM'lerde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Para çekecekler aman dikkat: Gitmeden mutlaka buna bakın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 20:10

Para çekecekler aman dikkat: Gitmeden mutlaka buna bakın! ATM'lerde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak-  Bankaların sunduğu hizmetlerin giderek daha fazla dijitalleştiği bir dönemde, son zamanlarda yaşanan yoğunluklar birçok vatandaşın şubelerde beklemesine neden oluyor. Bu yoğunluğun üstesinden gelmek ve vatandaşları daha hızlı hizmet alabilecekleri ATM'ler kullanmaya teşvik etmek amacıyla bankalar yeni bir karar aldılar. Ancak, bu kararlar özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlar için bazı sorunları beraberinde getirdi. Bu makalede, bankaların yeni ATM işlem limitleri ve şubelerden para çekme sınırlarındaki değişiklikler hakkında detaylı bilgi verilecek ve bu değişikliklerin neden olduğu sorunlar ele alınacaktır.

ATM İşlem Limitleri Güncellendi

Bankalar tarafından alınan yeni kararla birlikte, ATM'lerdeki işlem limitleri güncellendi. Daha önce belirlenen limitler artık daha yüksek seviyelere çıkarıldı. Bu değişiklik, vatandaşları şubelerden daha fazla ATM kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Fakat, bu kararın bazı olumsuz etkileri oldu.

 

Şubeden Para Çekme Limiti Arttırıldı

Bankaların aldığı bu yeni kararla, şubelerden para çekme limiti de arttırıldı. Önceden 10 bin lira olarak belirlenen banka veznelerinden para çekme ve yatırma sınırı, yeni kararla birlikte 20 bin liraya çıkarıldı. Bu, büyük miktarlarda işlem yapan vatandaşlar için olumlu bir gelişme olabilirken, dezavantajları da göz ardı edilmemelidir.

65 Yaş Üzeri Vatandaşların Mağduriyeti Arttı

Bankaların bu yeni kararı, özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlar arasında tepkilere neden oldu. Bu yaş grubundaki vatandaşlar genellikle dijital bankacılık işlemlerine aşina değil ve teknoloji konusunda sınırlı bilgiye sahipler. Dolayısıyla, ATM'lerden işlem yapmak onlar için zorlu bir deneyim olabilir. Ayrıca, bazıları okuma yazma becerisine sahip olmayabilir, bu da ATM kullanımını daha da karmaşık hale getirir.

Uzman Görüşleri

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve Halkbank Eski Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, bu konudaki uzman görüşlerini paylaştı. Babuşçu, “Vezneler para çekme işlemleriyle boğuşup kredi kartı, kredi ve ek hesap satışı yapamıyor diye bu uygulamaya geçtiler” sözleriyle uygulamanın yaşlı ve engelli vatandaşlar açısından sorun teşkil ettiğini belirtti. Bu görüşler, bankaların aldığı kararın dezavantajlarını vurguluyor ve vatandaşların yaşadığı sorunları anlamamıza yardımcı oluyor.

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