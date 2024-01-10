ATM kartınız varsa dikkat: IBAN numaranıza 42.444 TL yatacak

ATM kartı kullanan ve bankalardan nakit alacak kişiler için Yapı Kredi Bankası yeni bir kredi kampanyası başlattı. 42.444 TL ödeme verilecek ve bu ödemeler başvuru yapacak olan kişilerin IBAN numarasına yatacak. Yapı kredi bankası son yılda yaptığı kredi kampanyaları ile ön planda dururken, Kredi alacak kişilere şimdilerde ise daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri ile yeni can suyu olacak. Yapı kredi bankası yaptığı yeni açıklama sonrasında 42.444 TL ödemeleri hazırladı ve başvuru yapmanızı bekliyor.

42.444 TL Yapı kredi bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

42.444 TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi verildi. nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi notunuza göre hemen işlem yapabileceksiniz. Yapı kredi bankası üzerinden kredi alacak kişilere 42.444 TL ödemeler hızlı bir şekilde verilmektedir. 42.444 TL ödemeler 36 ay vadeye kadar verilecek ve bu ödemeler en yakın banka şubesinden ödemeleri sonuçlandıracaktır. 42.444 TL ödeme almak için başvurunuzu yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda ödemeler verilecektir. Başvuru için ise birden fazla yöntem var.

Cep telefonunuzdan MESAJ atarak ödeme alın!

MSJ atarak kredi başvurusu yapacak olan kişiler, SMS ile şu şekilde mesaj göndermesi gerekiyor. Bireysel TC kimlik Aylık Gelir ve Doğum Tarihi yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderirler ise başvuru yapılacak ve bu başvuru sonrasında da kredi sonucu hemen gelecektir. 42.444 TL ödeme onayı aldığınızda en yakın banka şubesine giderek kimlikle de bu krediyi kullanabilir, Banka hesabınız varsa da bu krediyi hemen aynı gün içinde hesaba da atabilirsiniz.