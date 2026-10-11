Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş Değişimiyle Olay Oldu!

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisini hatırlayanlar Ziyagil Köşkü’nün çalışkan isimlerinden Cemile’yi de mutlaka anımsayacaktır. Dizide bu karaktere hayat veren Pelin Ermiş yıllar sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise yorum yapmadan geçemedi!

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sini Unutan Var mı?

Kanal D ekranlarında 2008 yılında izleyiciyle buluşan Aşk-ı Memnu 2010 yılında final yapmasına rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi yıldız isimleri bir araya getiren dizi aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini koruyor.

Dizide Ziyagil Köşkü’nün emektar çalışanı Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş de izleyicilerin hafızasında yer eden isimlerden biri. Aradan uzun zaman geçse de dizinin oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Ermiş’in son paylaşımları da tam olarak bu merakı yeniden canlandırdı.

Sosyal Medyada Beğeni ve Yorum Yağdı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıkan Pelin Ermiş değişimiyle dikkat çekti. Oyuncunun son halini görenler fotoğraflara beğeni ve yorum yağdırdı.

Paylaşımların altına yapılan yorumlarda özellikle Ermiş’in güzelliği öne çıktı. Bazı kullanıcılar yılların oyuncuya çok iyi geldiğini söylerken bazıları da onu daha da güzelleşmiş buldu. “Yıllar ona yaramış”, “Daha da güzelleşmiş” ve “Cemile yakıyorsun!” yorumları takipçilerin ilgisini gözler önüne serdi.

Pelin Ermiş Şimdilerde Ne Yapıyor?

Peki ekranlardan bir süredir uzak kalan Pelin Ermiş şimdi neler yapıyor? Başarılı oyuncu kariyeri boyunca farklı yapımlarda da izleyici karşısına çıktı. Vazgeç Gönlüm, Adını Feriha Koydum, Emir’in Yolu ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan Ermiş şimdilerde televizyon projelerinden uzak bir dönem geçiriyor.

Oyuncu Hamburg ve Berlin merkezli Türk Tiyatro ile birlikte bir tiyatro oyununda yer alıyor. Yani Ermiş ekranlarda sık görünmese de oyunculuğa farklı bir alanda devam ediyor. Görünen o ki Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz Cemile’si yıllar sonra bile hayranlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.