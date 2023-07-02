Asgari ücretli çalışanlara bayram sonrası müjdesi! Çalışanlar tam 990.55 TL ödeme alacaklar

Çalışanlar tam 990.55 TL ödeme alacaklar! Asgari ücretli çalışanlara bayram sonrası müjdesi- Kurban Bayramı tatili için beklenen karar çıktı ve 26 Haziran 2023 Pazartesi günü ile 27 Haziran 2023 Salı günü idari izin kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla alınan karar ilan edildi ve kamu çalışanları için idari izin kararıyla Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Bu karar sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsarken, özel sektör çalışanları için herhangi bir değişiklik yapılmadı ve Kurban Bayramı tatili 3,5 gün olarak uygulanmaya devam etti.

BAYRAMDA ÇALIŞAN KİŞİLER NE KADAR, KAÇ TL MESAİ PARASI ALACAKLAR?

9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün öğleden sonra resmen başlarken, milyonlarca çalışan ne yazık ki bayram mesaisi yapmak zorunda kalacak. Zorunlu hizmetlerin aksamadan devam etmesi amacıyla bazı işyerlerinde çalışanlara mesai kararı alınırken, bu kişilere bayram mesaisi parası ödenecek.

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret maaş zammı nedeniyle çalışanlar, mesai ücreti hesaplamasını yine Haziran ayı maaşını alacakları 8.506 TL tutarı üzerinden yapacaklar.

Haziran ayı asgari ücret maaşı aylık= 8.506 TL

Günlük asgari ücret tutarı: 8.506 TL / 30 Gün = 283,53 TL

Resmi Kurban Bayramı tatili: 3,5 gün X 283,53 TL= 992,37 TL

Böylelikle Kurban Bayramı'nda tatil yapmadan çalışan kişiler, günlük mesai ücreti 283,53 TL olmak üzere toplamda 992,37 TL'ye kadar nakit para ödemesi alma imkanına sahip olacaklar.

Bu hesaplamalar, çalışanların bayram süresince yapacakları mesailerin ücretlendirilmesi için kullanılabilir. Herhangi bir mesai süresi ve çalışma koşullarına göre elde edilen tutarlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle çalışanlar, kendi özel durumlarına bağlı olarak net hesaplamalar yapmalı ve haklarını aramalıdır.

Unutmayalım ki çalışanların emeklerinin karşılığını alması, haklarının korunması son derece önemlidir.