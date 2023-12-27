Asgari Ücrete Refah payı müjdesi! Cumburbaşkanı Erdoğan bir talimat daha verdi

Türkiye Asgari Ücrete gelecek zammı bekliyor. Asgari Ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Erdoğan'ın talimatıyla rekor kıracak. Çalışanları sevindirecek haber, işverenleri üzecek.

Asgari Ücret açıklanıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan'ın "Bu hafta açıklayacağız" dediği Asgari Ücrette sona gelindi. Asgari Ücretin 3. toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Vedat Işıkhan, işçi ve işveren tarafı toplantıya girecek!

Asgari Ücret 17 bin TL sürprizi!

Asgari Ücrette 17 bin TL cepte. 16 bin TL ve 16.5 bin TL arasında beklenen Asgari Ücret an itibariyle 17 bin TL aştı. Toplumda da Asgari Ücret en az 17 bin TL olacak gibi görünüyor. Bunda cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisi yüksek.

Başkan Erdoğan talimatı!

Kulislerden gelen son dakika haberine göre, yüzde 40 artışla 15.962 rakamında uzlaşılacağı beklenen Asgari Ücrette, Erdoğan'ın araya girdiği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı onayıyla 1000 TL daha artmasını istediğini öğrenildi. Verilecek 1000 TL Refah payı olarak açıklanacak.

3. Toplantı saat 16.30'da!

Asgari Ücret 3. toplantısı bugün yapılacak. Vedat Işıkhan, işçi kanadı, işveren kanadı ve Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla toplantı başlayacak. İlk defa ücretin konuşulacağı ve Erdoğan'ın cumaya kadar açıklayacağı öğrenildi.