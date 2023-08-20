Asgari ücrete ballı kaymaklı zam! 11.402+3.000 TL 14.402 TL yapıldı

11.402+3.000 TL 14.402 TL yapıldı! Asgari ücrete ballı kaymaklı zam- Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken, asgari ücret zammının ardından memur ve emekli maaşları da belirlendi. Bu konuda kurumlar, sendikalarla uzlaşma yoluna gitmekte ve yeni zamların yollarını aramaktadır. Özellikle belediyeler, bu zam sürecinde öncü rol oynamış ve asgari ücret zammının etkisi belediye zamlarında da görülmüştür.

Asgari Ücret Artışıyla Memur Maaşları ve Emekli Maaşları Yeniden Düzenlendi

Asgari ücret zammı sonucunda asgari ücret, 11.402 TL'ye yükselirken, en düşük memur maaşı da 22 bin TL seviyesine çıkmıştır. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zam, yüksek maaşlı emeklilere olumlu etki yapmış, ancak kademeli zam uygulaması düşük maaşlı emeklileri olumsuz etkilemiş ve en düşük emekli maaşına zam yapılmamıştır.

Belediyeler Zam Açıklamalarıyla Rekora Gidiyor

Son günlerde açıklanan zam haberleri büyük ilgi görmekte ve en düşük maaşlar 11.402 TL'den 14.402 TL'ye yükselmiştir. 2023 ikinci yarısı enflasyon açıklamalarının ardından, zam haberleri peş peşe gelmektedir. Bu zamların ardından gözler belediye ve sendika anlaşmalarına çevrildi. Özellikle belediye çalışanlarını ilgilendiren zamlar, dikkatle takip edilmektedir. Son gelişmelere göre maaşlara ek olarak 2.500 TL zam yapıldığı müjdesi verilmiştir.

Memur ve Emekli Maaşlarındaki Son Durum

Temmuz ayından bu yana devam eden zamlar, Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken de sürmektedir. Memur maaşlarına yüzde 17.55 enflasyon zammı ve seyyanen 8.077 TL artış gerçekleşirken, emekli maaş zammı yüzde 25 düzeyinde kalmıştır. Bu zamların şekillenip ödemeleri başlamışken, belediye anlaşmaları da devam etmektedir. Son olarak Yeni Pazar Belediyesi'nden yapılan açıklamayla toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda maaşlara ek olarak 2.400 TL zam yapıldığı duyurulmuştur.

Yeni Pazar Belediyesi'nden Gelen Anlaşma Haberi

Yeni Pazar Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, en düşük maaş 14.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu da Yeni Pazar Belediye çalışanlarının asgari ücretinin 14.000 TL seviyesine yükseldiği anlamına gelmektedir. Toplu iş sözleşmelerinin Ağustos ayının sonlarına yaklaşmasıyla birlikte, merakla beklenmekte ve anlaşmalar hız kesmeden devam etmektedir. Yapılan anlaşmaların sonuçları da belediye yetkilileri tarafından düzenli olarak açıklanmaktadır.