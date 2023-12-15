Asgari ücret zammı geldi! Maaşlar tek tek yükseldi! Bu sefer daha önce yapılmayan zam yapılacak

Temmuz ayındaki yüzde 34'lük zamla 11.402 liraya çıkan asgari ücret, 2024 yılında yapılacak olan tek zammın ardından dolar bazında rekor seviyede bir artış yaşayacak.

asgari ücretle ilgili açıklamalar ardı ardına gelirken, vatandaşlar için umut verici bir atmosfer oluştu. Ancak, tek zam açıklaması çalışanların moralini bozarken, son açıklamalar gelecek yılki asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda belirli bir heyecan yaratıyor. Asgari ücret zammı, sadece 7 milyon çalışanı değil, aileleri ve toplumun genelini ilgilendiriyor, bu nedenle bu konu üzerindeki belirsizlik ekonomik etkileri artırıyor.

Asgari ücret zammının, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, isteğe bağlı sigorta primi, genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, stajyer ücreti gibi birçok kalemi etkilemesi bekleniyor.

Asgari ücretin belirlenmesinde önemli olan üç ana veri, Merkez Bankası'nın 2023 ve 2024 enflasyon tahminleri, beklenen memur zam oranı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal adalet mekanizması doğrultusunda gerçekleştirdiği anket çalışmalarıdır. Bu verilere dayanarak yapılacak zammın, dolar bazında yeni bir rekor kırması bekleniyor.