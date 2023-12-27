Asgari ücret açıklandı: 17 bin 2 TL oldu!

Asgari ücret açıklandı: 17 bin 2 TL oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 20:18

ürkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret belirleme süreci tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçi ve işveren tarafları 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Toplantıların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücreti kamuoyuna duyurdu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2024 yılında aylık asgari ücret bir işçi için net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Bu, asgari ücrete yüzde 49 oranında bir zam anlamına geliyor. Bakan, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 artış yapıldığını belirterek, yeni miktarın enflasyona ezilen çalışanları memnun edeceğine inandığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise taleplerini Cumhurbaşkanı'na ilettiklerini ve yeni asgari ücrete şerh düştüklerini açıkladı.

Önceki asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olduğu düşünüldüğünde, yeni asgari ücretin yüzde 49'luk artışla net 17 bin 2 lira olarak belirlenmesi dikkat çekici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu zammın, işverenlerin toplam maliyetini de etkileyeceği göz önünde bulundurularak, iş dünyasında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajıyla duyurulan yeni asgari ücret, çalışanlar arasında memnuniyetle karşılanacak mı, yoksa ekonomik zorluklarla mücadele eden işverenleri nasıl etkileyecek, zamanla göreceğiz. Yapılan zamların enflasyonu dengeleyip dengelemediği, ekonomik dengeler üzerindeki etkileri de yakından takip edilecek. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri ve iş gücü piyasası üzerindeki bu önemli değişiklikler, önümüzdeki günlerde daha geniş bir perspektifte değerlendirilecek.

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