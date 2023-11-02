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Ara tatil bekleyen milyonlarca öğrenciye saz çalıp oynatan müjde geldi; Tatil süresi uzatıldı

Kasım ayında gerçekleşecek olan ara tatil için öğrencilerin merak ettiği bazı soruların yanıtlarını bulduk. İşte ara tatil hakkında bilmeniz gerekenler:

Ara tatil bekleyen milyonlarca öğrenciye saz çalıp oynatan müjde geldi; Tatil süresi uzatıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 12:15

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanacağını duyurdu. İlk ara tatil, 10 Kasım Cuma günü başlayacak ve 13-17 Kasım tarihlerini kapsayacak. Hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler 9 günlük bir tatil dönemine girecekler.

Teneffüs Süreleri Değişiyor

Ara tatil döneminde teneffüs sürelerinde de değişiklik yapılacak. Öğrencilerin beslenmesinden geri kalmamaları için okullarda teneffüslerde en az 20 dakika süre verilmesi kararlaştırıldı. Tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için ise en az 15 dakika olacak. İkili eğitim yapan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacak.

Ara tatil, öğrenciler için dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunarken, aynı zamanda öğrencilerin aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmelerini sağlar. Tatil süresince öğrenciler, ders çalışma, kitap okuma, seyahat etme veya hobilerine zaman ayırma gibi aktivitelerde bulunabilirler. Tatilin tadını çıkarırken dinlenip, yeni deneyimler kazanabilirler.

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