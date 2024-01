Apple Zam Olmadan Olmaz Dedi: 2024 iPhone SE, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus Fiyatları

Apple, 2023 yılında piyasaya sunduğu yeni iPhone modellerinin fiyatlarını resmi web sitesinde duyurdu. Bu yeni modeller, teknoloji meraklıları ve iPhone hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olan iPhone modellerinin fiyatları ise kullanıcıların ihtiyaçlarına göre çeşitli depolama seçenekleri sunuyor.

iPhone SE Güncel Fiyatları

iPhone SE modeli, üç farklı depolama kapasitesi seçeneği ile sunulmakta:

64 GB modeli 26.999 TL,

128 GB modeli 28.999 TL,

256 GB modeli ise 33.499 TL fiyat etiketine sahip.

iPhone 14 Güncel Fiyatları

iPhone 14 serisi, 6.1 inç ekran boyutu ile dikkat çekiyor ve şu fiyat aralıklarında sunuluyor:

128 GB modeli 47.499 TL,

256 GB modeli 51.999 TL,

512 GB modeli ise 60.499 TL.

iPhone 14 Plus Fiyat Listesi

iPhone 14 Plus serisi, daha büyük bir ekran boyutu olan 6.7 inç ile geliyor ve fiyatları şu şekilde:

128 GB modeli 53.999 TL,

256 GB modeli 58.499 TL,

512 GB modeli ise 66.999 TL.

iPhone 15 Serisi ve Fiyatları

iPhone 15 serisi, 6.1 inç ekran boyutu ile şu fiyatları içeriyor:

128 GB modeli 58.499 TL,

256 GB modeli 53.499 TL,

512 GB modeli 66.999 TL.

iPhone 15 Plus Serisinin Fiyatlandırması

iPhone 15 Plus serisi, 6.7 inç ekran boyutu ile daha geniş bir görüntüleme deneyimi sunuyor ve fiyatları şu şekilde:

128 GB modeli 61.999 TL,

256 GB modeli 66.499 TL,

512 GB modeli ise 74.999 TL.

Apple'ın yeni iPhone modelleri, farklı ekran boyutları ve depolama seçenekleriyle, kullanıcıların çeşitli ihtiyaç ve tercihlerine hitap ediyor. Yüksek depolama kapasiteli modeller, özellikle çok sayıda uygulama ve veri depolama gereksinimi olan kullanıcılar için ideal seçenekler sunuyor. Bu yeni iPhone modelleri, Apple'ın yüksek performans, gelişmiş kamera özellikleri ve diğer teknolojik yenilikleriyle birlikte, pazarda önemli bir yer tutuyor. Önümüzdeki günlerde, bu yeni modellerle ilgili daha detaylı bilgilerin ve özelliklerin ortaya çıkması bekleniyor. Teknoloji tutkunları ve Apple hayranları, şirketin sunduğu yenilikleri ve güncellemeleri dikkatle takip etmeye devam ediyor. Bu yeni iPhone modellerinin, pazarın beklentilerini karşılaması ve kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor.

Not: Güncel fiyatlar her an düzenlenebilir ve değişebilir. Bu nedenle Apple resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.