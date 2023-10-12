Apple an itibariyle çıra gibi yanıyor! Artık kimse iPhone almak istemeyecek!

Cupertino merkezli şirket, son olarak iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerini tanıtarak oyun dünyasının sınırlarını zorlayacak bir başarıya imza attı. Resident Evil Village ve Resident Evil 4 Remake gibi yoğun grafiklere sahip oyunların akıcı bir şekilde oynanabileceği müjdesi, birçok teknoloji tutkununu heyecanlandırdı.

Apple'ın bu büyük başarısının ardında ise yalnızca teknolojik atılımlar değil, aynı zamanda bir ekip çalışması yatıyordu. Apple'ın başarılı çip geliştirme sürecinin kilit isimleri A ve M serisi yonga setlerini tasarlayan bir beyin takımıydı. Bu beyin takımı, Apple için kritik bir rol oynuyordu.

Nuvia: Yeni Bir Başlangıç

Ancak işler değişti ve bu yetenekli beyin takımı, toplu bir şekilde Apple'dan ayrılarak Nuvia adlı yeni bir şirket kurdu. Bu ayrılık sonrasında Nuvia, Qualcomm tarafından 1.4 milyar dolara satın alındı. Bu satın alma işlemi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı çünkü Qualcomm, Apple'ın yongalarını geliştiren bu önemli beyin takımını bünyesine katmış oldu.

Şimdi gözler, bu beyin takımının Qualcomm için neler yapabileceğinde. Qualcomm, bu yetenekli ekibi Snapdragon X için göreve çağırdı ve büyük bir beklenti içinde bekleniyor. Bu hamle, Qualcomm'un gelecekteki çip teknolojilerinde büyük bir rekabet avantajı elde etmesini sağlayabilir.

Apple'ın Geleceği: Büyük Bir Soru İşareti

Apple'ın bu beyin takımını kaybetmesi, teknoloji dünyasında büyük bir değişimi beraberinde getirebilir. Birçok sektör uzmanı, Apple'ın yeni bir beyin takımı bulmasının ve Qualcomm'u geride bırakmasının bu aşamadan sonra zor olduğunu düşünüyor. Bu durum, Apple'ın geleceği için büyük bir soru işareti olarak ön plana çıkıyor.

Teknoloji dünyasında yaşanan bu büyük hamleler, rekabetin her zamankinden daha yoğun olduğu bir dönemi işaret ediyor. Apple, Qualcomm'un Nuvia'daki bu beyin takımıyla ne kadar başarılı olabileceğini kanıtlamak için büyük bir çaba harcamak zorunda kalacak.