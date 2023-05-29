Annelere verilen devlet yardımı seçim akabinde açıklandı! İşte başvuru koşulları ve detaylar

İşte başvuru koşulları ve detaylar... Annelere verilen devlet yardımı seçim akabinde açıklandı- Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden bir bakanlık, düzenli olarak ailelere yardım sağlamak amacıyla adımlar atmaktadır. Ancak, bu yardımdan sadece annelerin faydalanabileceği bir program olduğu pek çok vatandaş tarafından bilinmemektedir. Bakanlık, annelerin başvuru yapmaları durumunda devlet tarafından karşılıksız olarak dağıtılan 3 bin liralık ödeme alabileceklerini duyurmuştur. Bu yardım sayesinde, çocuğuna bakacak kimsesi olmayan anneler, çalışma hayatlarına devam edebilirken ev ekonomilerine de destek sağlayabilecekler.

Özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte, okul öncesi çocuğu olan anneler zorlu bir dönem yaşamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen proje, her ay düzenli olarak ödemeler yaparak annelerin yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu proje, hem sigortalı çalışan sayısını artırmayı hem de kadın istihdamına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında sunulan ödeme desteği, özel gereksinimli çocuğu olan anneler için geçerlidir. Her yıl kademeli olarak artacak olan tutar, başvuran tüm annelere karşılıksız olarak verilecektir. Ancak bu yardımdan yararlanabilme şartı, belirlenmiş üç ilde ikamet eden annelerle sınırlıdır. Projede ayrıca eğitimli çocuk bakıcılarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması hedeflenmektedir.

Bakıcılık görevini üstlenecek kişilerin, İşkur tarafından mesleki yeterlilik kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslarda belge almaları gerekmektedir. Başvurular, e-devlet şifreleriyle sgkegitimlibakici.org veya sgk.org adreslerinden yapılabilmektedir.

Bu devlet yardımı, çalışan annelerin hayatını kolaylaştırarak aile bütçelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ancak yardımdan faydalanabilmek için belirtilen koşulları yerine getirmek gerekmektedir. Aynı zamanda, projenin önemli hedeflerinden biri olan eğitimli bakıcıların teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması, projenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.