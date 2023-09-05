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Altına fısıldayan adam son kez uyarı yaptı! Gram altın açıklaması gönüllere su serpti!

Altın piyasası, döviz kurları ve ekonomik olaylarla sık sık dalgalanır. İşte bu dalgalanmaları analiz eden uzman İslam Memiş'in değerli görüşleri.

Altına fısıldayan adam son kez uyarı yaptı! Gram altın açıklaması gönüllere su serpti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 09:28

Uzman İslam Memiş, doların güncel durumunu değerlendirirken yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Doların güncel kuru oldukça dikkat çekici ve euro/dolar paritesinde son günlerdeki artışlar yatırımcılar için bir fırsat sunuyor. Ancak uzman, doların 1,10 seviyesinin altında kalmaya eğilimli olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, İslam Memiş, gram altının 1.700-1.710 lira aralığında seyrederek toparlanma işaretleri gösterdiğini belirtiyor.

Gram Altın: Fırsatlar ve Değişen Fiyatlar

Uzman Memiş, gram altının fiyatlarını yakından takip eden yatırımcıları sevindirecek bir açıklama yapıyor. Gram altın, son günlerde yaşanan artışlarla dikkat çekiyor ve 5 Eylül 2023 itibariyle 1.664,90 TL'den alınabilirken 1.665,19 TL'den satılıyor. İslam Memiş, gram altının 1.700 liranın altına inmesinin geçici bir durum olduğunu ve altın yatırımı düşünenler için büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor. 

5 Eylül 2023 tarihindeki güncel altın fiyatlarına bir göz atalım:

Gram Altın

Gram altının kapanış fiyatı: 1.663,97 TL

Alış fiyatı: 1.664,90 TL

Satış fiyatı: 1.665,19 TL

Cumhuriyet Altını

Dünkü kapanış fiyatı: 11.094,00 TL

Alış fiyatı: 11.945,00 TL

Satış fiyatı: 11.102,00 TL

Yarım Altın ve Çeyrek Altın

Yarım altının dünkü kapanış fiyatı: 5.568,00 TL

Alış fiyatı: 5.489,00 TL

Satış fiyatı: 5.572,00 TL

Çeyrek altının dünkü kapanış fiyatı: 2.784,00 TL

Alış fiyatı: 2.736,00 TL

Satış fiyatı: 2.785,00 TL

Tam Altın

Tam altının alış fiyatı: 10.813,65 TL

Satış fiyatı: 11.028,18 TL

Altın Piyasasındaki Dalgalanmalar ve Yatırım Önerileri

Altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli bir konu. Özellikle gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarında yaşanan değişimler, yatırım yapmayı düşünenler için dikkate alınması gereken bir faktör. 

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

 

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