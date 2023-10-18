Altın ve doları göz ardı edin! Dedikleri A'dan Z'ye çıkan Mert Başaran duyurdu: Azar azar toplayın! 30ira birden artacak

Altın, gümüş ve dolar hakkındaki önemli tahminleriyle bilinen Başaran, yatırımcılara heyecan verici bir perspektif sunuyor. Özellikle seçim sonrası dönemde altın ve gümüş yatırımlarının değer kazanacağını vurgulayan Başaran'ın tahminleri merakla bekleniyor.

Gümüş Fiyatının Artışı ve Altın Tahminleri

Mert Başaran, gümüş fiyatının 35,90 TL'ye yükseleceğini ve aynı dönemde altın fiyatının 1.800 TL seviyelerine çıkacağını öne sürüyor. Ayrıca ons altının da büyük bir artış yaşayacağını tahmin ediyor. Doların yükselmesi durumunda bu oranlarda bir artış beklendiğini ifade eden Başaran, gümüş yatırımlarının da bu artıştan olumlu etkileneceğini söylüyor.

Gümüş Yatırımı ve Potansiyel Kazanç

Gümüş, özellikle ekonomik olarak daha sınırlı imkanlara sahip olan vatandaşlar arasında tercih edilen bir yatırım aracıdır. Başaran, uzman görüşlerinden yola çıkarak gümüşün altından daha fazla değer kazanabileceğini dile getiriyor. Seçim sonrasında altın, dolar ve gümüş gibi yatırım araçlarında artış beklentisi olduğunu söylüyor. Başaran'ın tahminlerine göre gümüş fiyatı 15 TL seviyelerinden 28 TL seviyelerine kadar yükselebilir. Bu artışın gerçekleşmesi durumunda, gümüş yatırımı yüksek kazançlar sağlayabilir.

Ons Altın Yatırımı ve Dikkat Çeken Tahminler

Başaran, doların yükselişiyle birlikte ons altın yatırımından büyük kazançlar elde edilebileceğini öngörmektedir. Bu nedenle yatırımcılara, seçim sonrası oluşabilecek ekonomik dalgalanmalar için hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte altın, gümüş ve dolar gibi değerlerde artış beklentisinin daha da güçlendiği göz önünde bulunduruluyor.

Altın mı, Ons Altın mı?

Mert Başaran'ın cevabı oldukça net: Ons altın daha büyük kazanç getirebilir. Altının kazancı Türk Lirası bazında hesaplandığı için büyük değişkenlik göstermeyebilirken, ons altın dolar bazında işlem gördüğünden çıkışında daha fazla kazandırabilir. Özellikle yaz aylarında bu artışın gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırımcılar, Başaran'ın tahminlerini yakından takip ederek bu dönemi dikkatle değerlendirmeliler.

Özetle, Mert Başaran'ın tahminleri, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Altın, gümüş ve dolar gibi değerlerde beklenen artışlar, doğru strateji ve planlama ile yatırımcılara karlı fırsatlar sunabilir. Ancak her zaman olduğu gibi piyasalardaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak yatırım yapmak önemlidir. Başaran'ın tahminleri, yatırım kararlarında dikkate alınması gereken önemli bilgiler sunmaktadır.