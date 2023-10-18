Advert

Altın ve doları göz ardı edin! Dedikleri A'dan Z'ye çıkan Mert Başaran duyurdu: Azar azar toplayın! 30ira birden artacak

Türkiye'de ekonomi ve yatırım konularında söyledikleri harfiyen çıkan Mert Başaran, son açıklamalarıyla yatırımcıların dikkatini çekti.

Altın ve doları göz ardı edin! Dedikleri A'dan Z'ye çıkan Mert Başaran duyurdu: Azar azar toplayın! 30ira birden artacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 16:24

Altın, gümüş ve dolar hakkındaki önemli tahminleriyle bilinen Başaran, yatırımcılara heyecan verici bir perspektif sunuyor. Özellikle seçim sonrası dönemde altın ve gümüş yatırımlarının değer kazanacağını vurgulayan Başaran'ın tahminleri merakla bekleniyor.

Gümüş Fiyatının Artışı ve Altın Tahminleri

Mert Başaran, gümüş fiyatının 35,90 TL'ye yükseleceğini ve aynı dönemde altın fiyatının 1.800 TL seviyelerine çıkacağını öne sürüyor. Ayrıca ons altının da büyük bir artış yaşayacağını tahmin ediyor. Doların yükselmesi durumunda bu oranlarda bir artış beklendiğini ifade eden Başaran, gümüş yatırımlarının da bu artıştan olumlu etkileneceğini söylüyor.

Gümüş Yatırımı ve Potansiyel Kazanç

Gümüş, özellikle ekonomik olarak daha sınırlı imkanlara sahip olan vatandaşlar arasında tercih edilen bir yatırım aracıdır. Başaran, uzman görüşlerinden yola çıkarak gümüşün altından daha fazla değer kazanabileceğini dile getiriyor. Seçim sonrasında altın, dolar ve gümüş gibi yatırım araçlarında artış beklentisi olduğunu söylüyor. Başaran'ın tahminlerine göre gümüş fiyatı 15 TL seviyelerinden 28 TL seviyelerine kadar yükselebilir. Bu artışın gerçekleşmesi durumunda, gümüş yatırımı yüksek kazançlar sağlayabilir.

Ons Altın Yatırımı ve Dikkat Çeken Tahminler

Başaran, doların yükselişiyle birlikte ons altın yatırımından büyük kazançlar elde edilebileceğini öngörmektedir. Bu nedenle yatırımcılara, seçim sonrası oluşabilecek ekonomik dalgalanmalar için hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte altın, gümüş ve dolar gibi değerlerde artış beklentisinin daha da güçlendiği göz önünde bulunduruluyor.

Altın mı, Ons Altın mı?

Mert Başaran'ın cevabı oldukça net: Ons altın daha büyük kazanç getirebilir. Altının kazancı Türk Lirası bazında hesaplandığı için büyük değişkenlik göstermeyebilirken, ons altın dolar bazında işlem gördüğünden çıkışında daha fazla kazandırabilir. Özellikle yaz aylarında bu artışın gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırımcılar, Başaran'ın tahminlerini yakından takip ederek bu dönemi dikkatle değerlendirmeliler.

Özetle, Mert Başaran'ın tahminleri, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Altın, gümüş ve dolar gibi değerlerde beklenen artışlar, doğru strateji ve planlama ile yatırımcılara karlı fırsatlar sunabilir. Ancak her zaman olduğu gibi piyasalardaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak yatırım yapmak önemlidir. Başaran'ın tahminleri, yatırım kararlarında dikkate alınması gereken önemli bilgiler sunmaktadır.

Benzer Haberler
Altın fiyatlarında 210 gün sonra bir ilk yaşandı! Altın fiyatlarında büyük piyasaların içinden geçen deprem Altın fiyatlarında 210 gün sonra bir ilk yaşandı! Altın fiyatlarında büyük piyasaların içinden geçen deprem
Vakıfbank KPSS şartsız personel alımı: Memur, müfettiş ve uzman yardımcılığı sınavı başvuru şartları açıklandı Vakıfbank KPSS şartsız personel alımı: Memur, müfettiş ve uzman yardımcılığı sınavı başvuru şartları açıklandı
İş Bankası banka hesabınız varsa, müdürlük duyurdu! 8 gün içinde başvuru yapmanız isteniyor İş Bankası banka hesabınız varsa, müdürlük duyurdu! 8 gün içinde başvuru yapmanız isteniyor
Kıyıda, köşede nakit parası olanlara dev kazanç! Dolar ve altın yerine onu yapın! Ayda 17.906,85 TL alıyorsunuz! Kıyıda, köşede nakit parası olanlara dev kazanç! Dolar ve altın yerine onu yapın! Ayda 17.906,85 TL alıyorsunuz!
Yalı Çapkını Pelin diziye geri mi dönüyor? Pelin hamile mi? Yalı Çapkını Pelin diziye geri mi dönüyor? Pelin hamile mi?
Garanti Bankası hesabı olanlar 2 gün içinde başvuru yapması gerekiyor Garanti Bankası hesabı olanlar 2 gün içinde başvuru yapması gerekiyor
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...