Altın ve dolar fiyatları için işaret fişeği verildi! O günler için uyarı yapıldı! Hazırolda bekleyin!

Hazır olda bekleyin! Altın ve dolar fiyatları için işaret fişeği verildi! O günler için uyarı yapıldı- ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararının açıklanmasıyla altın piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşandı. Altın, 3 haftanın ardından ilk defa düşüşe geçerek 1967 dolar/ons seviyesinde yeni haftaya başladı. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, FED'in faiz artırım kararından önce alıcılı bir seyir sergileyerek 1982 dolar/ons seviyesine yükseldi ve en yüksek seviyesine ulaştı.

FED, beklentilere uygun şekilde 25 baz puanlık faiz artırımı yaparken, Başkan Jerome Powell ise Eylül ayında tekrar faiz artırımı kararı alabileceklerini belirtti. Powell, enflasyonda yüzde 2'lik hedeflerine bağlılık vurgusu yaparken, enflasyon dirençleri olabileceği konusunda da bilgi verdi. Ancak, FED'in şahin tutum sergilemesi sonrasında altın piyasası satış baskısına maruz kaldı ve haftayı kayıpla tamamladı. 1959 dolar/ons seviyesinden haftayı kapatırken yüzde 0,1 değer kaybı yaşandı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altının fiyatı yeni haftada 1992 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Piyasasındaki Durum

Gram altın, Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 üzerinde, 1695 lira seviyesinden kapattı. Yeni güne yatay bir seyirle başlayan gram altın, 1695 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira ve Cumhuriyet altını ise 11.240 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

Önemli Verilere Dikkat

Bu hafta piyasalarda önemli veriler açıklanacak. Yurt içinde 3 Ağustos Perşembe günü TÜİK tarafından Temmuz 2023 enflasyon verisi açıklanacak. Yurt dışında ise Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verileri belirlenecek. Altın fiyatlarındaki son durum, bu iki önemli olayın sonuçlarına göre şekillenecek.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, enflasyon rakamlarının yüksek geleceği tahmininde bulunarak, bu durumun döviz kurları ve altın-gümüş fiyatlarında TL bazında yükselişlere neden olabileceğini ifade etti.

Uzmanların Uyarıları ve Değerlendirmeleri

İslam Memiş, altın ve gümüşün ons fiyatlarında yatay bir seyir olduğunu ve beklenen bant aralıklarının geçerli olduğunu belirtirken, geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını ve yükselişin devam edeceğini öngördü. Adrian Day Asset Management Başkanı Adrian Day ise FED'in açıklamaları ve süregelen enflasyon nedeniyle altın için yükseliş beklentisini dile getirdi. Day, enflasyonun düşürülmeden zamların durdurulmasının altını ateşleyeceğini değerlendirdi.

Bu nedenle yatırımcılar, altın piyasasında yaşanan dalgalanmalara karşı dikkatli olmalı ve uzmanların analizlerini takip ederek doğru yatırım stratejileri oluşturmalıdır. Piyasalardaki verilerin etkisiyle altın fiyatlarında yaşanabilecek değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.