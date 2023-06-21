Altın ve dolar değil herkes onu alacak! İslam Memiş açıkladı, en yüksek kazanç o yatırım aracında!

İslam Memiş açıkladı, en yüksek kazanç o yatırım aracında! Altın ve dolar değil herkes onu alacak- Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili değerlendirmeler yapmaya devam ediyor. Yaptığı analizlerle birçok yatırımcıya rehberlik eden Memiş, zaman zaman elde ettiği sonuçları da açıklıyor. Özellikle altın ve döviz konularında önemli uyarılarda bulunan Memiş'in tavrı uzun süredir biliniyor.

Doların bir yatırım aracı olmadığını ifade eden Memiş, "Dolar bir dövizdir ve bana göre yatırım aracı değildir. Son yıllardaki kazanç oranlarına bakıldığında bunu görebiliyorsunuz. Şu anda zaten aşırı değerlenmiş bir dolar var. Farklı döviz çeşitleri, dolara göre daha fazla kazandırıyor." şeklinde konuşmuştu.

Daha önce sterline yatırım yapılmasını tavsiye eden Memiş, yeni bir değerlendirme yaparak, "Sterlin kuru bugün 30,40 TL'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu. Yani beklentimiz gerçekleşti. Yıl sonuna kadar sterlinin 33-34 TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu hedefi takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Dolar ile sterlinin karşılaştırmasını yaparak, sterlinin daha fazla kazandırdığını belirten Memiş, "1 Ocak'ta 10.000 TL karşılığında alınan dolar şu anda 12.626 TL oldu. Aynı şekilde 1 Ocak'ta 10.000 TL karşılığında alınan sterlin ise 132.392 TL oldu. Sürekli olarak doları tavsiye ediyorlar, fakat bu yanlış bir yatırım hamlesi olur. Euro ve sterlini, dolara karşı daha fazla kazandıracağını düşündüğümüz için tercih ettik ve zamanla piyasalar bizi haklı çıkardı. Dolar yatırımı yapanlar daha az kazandı." şeklinde konuştu.

İslam Memiş'in dolar ve altın yorumları da merak edilmektedir. Kısa vadede hem dolar kurunda hem de gram altında pozisyon alınmaması gerektiğini ifade eden Memiş, Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararının hem dolar kurunu hem de gram altını etkileyeceğini belirtiyor. Altın fiyatlarında Haziran sonuna kadar düşüş ve dolar kurunda ise bir geri çekilme bekleniyor.

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