Almanya mavi kart başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Almanya'nın yeni ve nitelikli iş gücüne kapılarını aralayan "Nitelikli Göç Yasası" 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile birlikte, Almanya'nın ihtiyaç duyduğu meslek gruplarında çalışmak isteyen yabancı uzmanlar için mavi kart başvuruları önemli bir konu haline gelmiştir. Peki, 2023 Almanya mavi kart başvurusu nasıl yapılır ve başvuru için hangi şartlar aranır? İşte süreç ve detaylar:

Almanya Mavi Kart Başvurusu için Gerekenler

1. Geçerli Bir Ulusal Vize: Almanya'da çalışma niyetiyle yapılan mavi kart başvurusu için ilk adım, Almanya Ulusal Vizesi almak ve bu vizeyle Almanya’ya giriş yapmaktır. Bu vize, 90 gün ve üzerinde bir süreyle ülkede kalma ve çalışma izni sağlar.

2. Almanya’da Yerleşim ve Oturma İzni Başvurusu: Almanya’ya varıldığında, ikamet edilecek yerdeki Yabancılar Dairesi’ne giderek oturma izni başvurusunda bulunmak gerekmektedir. Bu süreçte ikamet kaydı ve kira sözleşmesi gibi belgelerin sunulması zorunludur.

3. Mavi Kart Süresi ve Koşulları: Mavi Kart genellikle 4 yıl süreyle verilir, ancak bu süre, çalışılan işin sözleşme süresine göre değişiklik gösterebilir.

Almanya’da Kalma ve Çalışma Şartları

Almanya’da çalışmak isteyen kişiler, öncelikle uzmanlık alanlarını belgeleyebilmeli ve A2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olmalıdır. Ancak mühendislik ve IT gibi alanlarda İngilizce dil bilgisi de kabul edilebilir. Yaş sınırı olarak genellikle 45 belirlenmiş olmakla birlikte, sektörel ihtiyaçlara bağlı olarak bu sınır esnetilebilir.

Mavi Kart ile Çalışma ve Oturma İzni: Almanya'da 12 ay boyunca mavi kart ile çalışan kişiler, bu sürenin ardından daimi oturma iznine başvuru hakkı kazanırlar. Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 18 ay mavi kart ile çalışmış olanlar, Almanya’da çalışmaya hak kazanır ve oturma izni alabilirler.

Turist Vizesi ve İş Olanakları: Turist vizesi ile Almanya’ya gelen ve iş bulan kişiler, çalışma sözleşmesi imzaladıklarında iş vizesine geçiş yapabilir ve aile birleşimi yoluyla ailelerini de Almanya’ya getirebilirler.

Almanya'da İhtiyaç Duyulan Meslek Grupları: Almanya’nın nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğu alanlar oldukça geniş bir yelpazeye sahip. İmalat sektöründen sağlık hizmetlerine, IT sektöründen eğitim alanına kadar birçok farklı meslek grubu için mavi kart ve oturma izni fırsatları mevcut.

Almanya Mavi Kart İle Çalışabilecek Meslekler: