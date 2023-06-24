  • 24 HAZİRAN Cumartesi 18:03
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Almanya işçi alımı başvuruları başlıyor! 1 milyon 990 bin nitelikli personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

Almanya'ya ilişkin son dakika haberlerine göre, ülkeye 60 bin işçi alımı için yasa tasarısının kabul edildiği duyuruldu.

Almanya işçi alımı başvuruları başlıyor! 1 milyon 990 bin nitelikli personel alımı başvuru şartları ve kadrolar
Yayın Tarihi : 2023-06-24 09:54

1 milyon 990 bin nitelikli personel alımı başvuru şartları ve kadrolar! Almanya işçi alımı başvuruları başlıyor-  Almanya'ya ilişkin son dakika haberlerine göre, ülkeye 60 bin işçi alımı için yasa tasarısının kabul edildiği duyuruldu. Almanya'da yaşanan ciddi personel eksikliği nedeniyle göçmenlik yasasında değişiklik yapıldı ve Nitelikli Göçmenlik Yasası Federal Meclis tarafından onaylandı.

Federal Meclis'te yapılan görüşmelerde, nitelikli işgücü sıkıntısının giderilmesine yardımcı olacak düzenlemenin kabul edildiği belirtildi. Yeni düzenleme ile göçmenlerin ülkeye daha kolay şekilde gelmesine olanak sağlandığı vurgulandı.

Düzenleme, 388 oyla kabul edilirken, İçişleri Bakanı Nancy Faeser konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Almanya'nın dünyanın en modern göçmenlik yasalarından birine sahip olacağını ifade etti ve bürokrasinin önemli ölçüde azaltıldığına dikkat çekti.

Alman şirketlerinin yayınladığı son verilere göre, ülkede toplam 1.98 milyon işçi eksikliği olduğu belirtildi. Vasıflı işgücü eksikliği birçok sektörü derinden etkilerken, nitelikli işgücü açığının kapatılması için çalışmaların hızlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte her yıl en az 60 bin kişilik işçi alımının yapılacağı belirtilmektedir.

Meclis tarafından kabul edilen düzenlemenin kısa sürede yürürlüğe gireceği ve Almanya'ya işçi alımları için başvuruların başlayacağı ifade edilmektedir. Bu gelişme, Almanya'nın iş gücü piyasasındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Benzer Haberler
Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu! O tarihten sonra patlayacak! Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu! O tarihten sonra patlayacak!
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek; Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu! İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek; Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu!
EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir
18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı? PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları 18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı? PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları
Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi; Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak! Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi; Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak!
Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023 Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları