Almanya işçi alımı başvuruları başlıyor! 1 milyon 990 bin nitelikli personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

1 milyon 990 bin nitelikli personel alımı başvuru şartları ve kadrolar! Almanya işçi alımı başvuruları başlıyor- Almanya'ya ilişkin son dakika haberlerine göre, ülkeye 60 bin işçi alımı için yasa tasarısının kabul edildiği duyuruldu. Almanya'da yaşanan ciddi personel eksikliği nedeniyle göçmenlik yasasında değişiklik yapıldı ve Nitelikli Göçmenlik Yasası Federal Meclis tarafından onaylandı.

Federal Meclis'te yapılan görüşmelerde, nitelikli işgücü sıkıntısının giderilmesine yardımcı olacak düzenlemenin kabul edildiği belirtildi. Yeni düzenleme ile göçmenlerin ülkeye daha kolay şekilde gelmesine olanak sağlandığı vurgulandı.

Düzenleme, 388 oyla kabul edilirken, İçişleri Bakanı Nancy Faeser konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Almanya'nın dünyanın en modern göçmenlik yasalarından birine sahip olacağını ifade etti ve bürokrasinin önemli ölçüde azaltıldığına dikkat çekti.

Alman şirketlerinin yayınladığı son verilere göre, ülkede toplam 1.98 milyon işçi eksikliği olduğu belirtildi. Vasıflı işgücü eksikliği birçok sektörü derinden etkilerken, nitelikli işgücü açığının kapatılması için çalışmaların hızlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte her yıl en az 60 bin kişilik işçi alımının yapılacağı belirtilmektedir.

Meclis tarafından kabul edilen düzenlemenin kısa sürede yürürlüğe gireceği ve Almanya'ya işçi alımları için başvuruların başlayacağı ifade edilmektedir. Bu gelişme, Almanya'nın iş gücü piyasasındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.