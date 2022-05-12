Aleyna Tilki: Barda biriyle tanışmak...

Aleyna Tilki'ye ağır eleştiri: "Türk gençleri senin donunu niye görsün!"

Aleyna Tilki: Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum!

Aleyna Tilki'nin klip dansı olay oldu!

Aleyna Tilki şarkıları kadar sarf ettiği sözlerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Genç şarkıcı son olarak attığı bir tweet'le sosyal medyanın diline düştü. Aleyna Tilki, Twitter hesabından şöyle yazdı:"Barda biriyle tanışmak çok saçma bence. Neye göre benim yanıma geliyor ki yani. Nasıl bir karakter olduğumu nasıl bilebilir. Zaten bir kız güzel diye ya da ünlü diye tanışmaya çalışan biriyle ne kadar anlaşabilirim, çok saçmaaaaa..."Tilki'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcıyı haklı bulanlar kadar, bu sözleri için eleştirenlerde oldu.