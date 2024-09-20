Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı

Akın Akınözü, annesinin ölümü sonrasında sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı.

Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2024 16:29

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü'nün vefatının ardından zor günler geçiriyor. Temmuz ayında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesinin ölümüyle büyük bir sarsıntı yaşayan Akınözü, bir süredir kendini toparlamaya çalışıyor.

Annesinin kaybının ardından kişisel hayatında da bir değişiklik yaşayan oyuncu, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı. Akınözü, ilişkisi hakkında her zaman “Evli gibiyiz” ifadelerini kullanmıştı, ancak çift geçtiğimiz ay ilişkilerini karşılıklı anlaşarak sona erdirme kararı aldı.

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu ayrılık, Akın Akınözü’nün taraflarca sessizce yaşandığı ve konunun medyada çok fazla yer bulmadığı belirtiliyor. Hercai dizisindeki Miran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Akınözü, yaşadığı zor dönemi özel hayatında sessizce atlatmayı tercih ediyor.

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