Akbank'tan 90 gün ertelemeli 50.000 TL, 70.000 TL ve 100.000 TL başvuru başladı

Bu haberimizde, Akbank'ın sunduğu bu fırsatı detaylıca inceleyeceğiz. Kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve kredi faiz oranları ne kadar? Ayrıca, çekeceğiniz krediye göre yapmanız gereken geri ödeme hesaplamaları da yazımızın devamında sizleri bekliyor.
Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Fırsatı
Akbank, vatandaşlara 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredilerini 3 ay erteleme imkanı sunuyor. Bu fırsat, nakit ihtiyacınızı karşılamak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek olabilir. İşte bu kredi fırsatına dair detaylar:
Kredi Vadeleri
Akbank'ın sunmuş olduğu erteleme dahil ihtiyaç kredilerinin vadeleri şu şekildedir:
- 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay vadeli,
- 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay vadeli,
- 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 ay vadeli.
Belirtilen vadeler, mevzuatta belirtilen sınırlamalar doğrultusunda müşterinin mevcut kredi bakiyelerini de dikkate alarak değişebilir. İlk ödeme ise en fazla 92 gün ertelenebilir.
Kredi Hesaplama Örnekleri
Kredi başvurusu yapmadan önce ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini hesaplamak isteyebilirsiniz. İşte Akbank'ın sunmuş olduğu kredilere dair örnek hesaplamalar:
50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi
- Aylık taksit: 2.868 TL
- Toplam ödeme: 103.568 TL
100.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi
- Aylık taksit: 5.556 TL
- Toplam ödeme: 66.963 TL
70.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi
- Aylık taksit: 7.778 TL
- Toplam ödeme: 93.748 TL
70.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi
- Aylık taksit: 4.878 TL
- Toplam ödeme: 117.483 TL
100.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi
- Aylık taksit: 11.030 TL
- Toplam ödeme: 132.943 TL
Başvuru Yöntemleri
Akbank'ın sunduğu bu kredi fırsatından faydalanmak için başvurularınızı aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:
- Bankanın resmi internet sayfası üzerinden,
- Akbank Mobil uygulaması üzerinden,
- Akbank şubelerine giderek.