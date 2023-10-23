Akbank, TEB ve Garanti BBVA hesabı olanlara 3 gün süre verildi! Başvuru yapmanız lazım

Akbank, TEB ve Garanti BBVA, 3 gün içerisinde başvuru yapacak olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunma kararı aldı. Bu bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu kampanyalar, gelir belgesiz kredi ihtiyacını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamak isteyenlere hitap ediyor.

Başvuru İçin Son Tarihler

Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için belirlenen son tarihler oldukça kısa. Akbank, TEB ve Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişilere, 3 gün içinde başvuru yapmaları gerektiği duyuruldu. Bu nedenle, kredi ihtiyacı olanlar için hızlı bir karar verme süreci başladı. İşte bu bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla ilgili detaylar:

Akbank İhtiyaç Kredisi

Akbank müşterileri için sunulan bu fırsat oldukça kolay ve hızlı bir şekilde kullanılabilir. Akbank hesabı olan vatandaşlar, kredi başvurusu için aşağıdaki adımları izleyebilirler:

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, cep telefonlarından SMS göndererek başvuruda bulunabilirler. Kredi başvurusu yapmak için "Kredi" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarasını 44 25 numarasına göndererek işlemi tamamlayabilirler. Akbank müşterileri ayrıca internet bankacılığı uygulaması üzerinden de hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirler. İnternet bankacılığı uygulaması, kullanıcılarına düşük faiz oranlarıyla kredi onayı vermekte ve gelir belgesiz kredi fırsatı sunmaktadır.

TEB İhtiyaç Kredisi

TEB Bankası da ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilerine destek oluyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler aşağıdaki adımları takip edebilirler:

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, cep telefonlarından TC kimlik numaralarını kullanarak "Kredi" yazıp boşluk bırakıp 44 66 numarasına SMS gönderebilirler. Bu şekilde kredi başvurusu yaparak en düşük faiz oranlarından faydalanabilirler. TEB Bankası, 1200 ve üzeri kredi puanına sahip olan müşterilere bireysel tüketici kredisi imkanı sunmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişiler, düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi alabilirler.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Garanti Bankası da ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilerine avantajlar sunuyor. Kredi başvurusu yapmak isteyenler için bazı şartlar bulunmaktadır:

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Garanti Bankası şubelerine giderek kimliklerini yanlarında bulundurmalıdırlar. Kimliklerini ibraz ederek başvurularını yapabilirler. Garanti Bankası, kredi başvurusu yapacak olan kişilerden 1200 ve üzeri kredi puanına sahip olmalarını ve sigortalı olarak çalışmalarını beklemektedir. Ayrıca, son işyerlerinde 3 aydır sigorta primlerinin yatırıldığını belgelemeleri gerekmektedir.

Kredi ihtiyacı olan kişiler, Akbank, TEB ve Garanti BBVA üzerinden hızlı bir şekilde başvurularını yaparak ihtiyaç kredisi alabilirler. Bu bankaların sunduğu fırsatlar sayesinde nakit ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilirler.

1. Bu kredi kampanyalarından kimler yararlanabilir?

Akbank, TEB ve Garanti BBVA'nın ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyenler, bankaların belirlediği şartları sağlamaları durumunda başvuru yapabilirler. Bu şartlar genellikle kredi puanı ve sigortalı çalışma durumunu içerir.

2. Kredi başvurusu için belirlenen son tarih nedir?

Kredi başvuruları için belirlenen son tarihler oldukça kısa. 3 gün içinde başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu nedenle hızlı bir şekilde karar vermeniz önemlidir.

3. Kredi başvuruları sadece SMS ile mi yapılabilir?

Hayır, kredi başvuruları SMS dışında internet bankacılığı uygulamaları ve banka şubeleri aracılığıyla da yapılabilir.

4. Kredi onayı ne kadar sürede verilir?

Kredi onayı, bankanın inceleme sürecine bağlı olarak 3 ila 5 gün içinde verilmektedir.

5. Kredi başvurusu için gelir belgesi gerekli mi?

Akbank ve TEB, gelir belgesiz kredi imkanı sunmaktadır. Ancak Garanti BBVA, bazı şartlar gerektirebilir. Başvuru yapmadan önce bankaların belirlediği koşulları kontrol etmeniz önemlidir.